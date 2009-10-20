ВР сделала первый шаг к снятию неприкосновенности

Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного Суда проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)”. Проект внесен группой нардепов, в том числе Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 390 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности 171 депутат ПР, 150 – БЮТ, 19 – НУНС, 27 – коммунистов, 19 – блока Литвина, 4 – внефракционных.

Данным законопроектом предусматривается из Конституции исключить норму о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность. В то же время в законопроекте предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (эта норма действует и в нынешней Конституции, но сегодня народные депутаты проголосовали за то, чтобы изъять часть из этой нормы, которая предусматривала «за исключением ответственности за оскорбление или клевету»).

Данным законопроектом предусмотрено, что народный депутат Украины не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него.

В ныне действующей Конституции предусмотрено, что народный депутат Украины не может быть без согласия ВР привлечен к Уголовной ответственности, задержан или арестован.

Также данным законопроектом предусматривается отменить нормы ныне действующей Конституции, в соответствии с которыми Президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. Будет исключена и норма о том, что «за посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона».

В то же время в законопроекте предусмотрено, что «Президент Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него».

Также в законопроекте предлагается норма в Конституцию Украины о том, что полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае «вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него».

За данный законопроект проголосовали представители всех фракций парламента.

В тексте законопроекта нет ни одного упоминания об отмене неприкосновенности судей, но один из авторов законопроекта Александр ЛАВРИНОВИЧ в своем выступлении утверждал, что данный законопроект касается и отмены неприкосновенности судей.

В то же время Рада провалила другой законопроект - Вячеслава Кириленко, которым предусматривалось ограничение исключительно депутатской неприкосновенности, но сохранялась неприкосновенность Президента и судей. Это предложение получило лишь 206 голосов в сессионном зале.