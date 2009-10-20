Кириленко думает, что регионалы оттягивают снятие иммунитета

Народный депутат Украины, председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что законопроект Партии регионов относительно отмены депутатской неприкосновенности направлен на оттягивание во времени процедуры лишения депутатов иммунитета. Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил, выступая с парламентской трибуны, сообщили УНИАН в пресс-службе депгруппы “За Украину!”.

Он напомнил, что инициированный им законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был внесен еще в конце 2007 года. Рассмотрение документа началось в 2008 г., и уже 7 июля прошлого года на этот законопроект было получено положительное заключение Конституционного Суда.

«Сейчас нам предлагается голосование по другому законопроекту – №3251, который еще не прошел ни одной процедуры в КС», - заметил председатель группы «За Украину!». В.КИРИЛЕНКО пояснил, что, таким образом, в случае голосования за законопроект ПР, депутатская неприкосновенность может быть отменена где-то через год-два.

«В сущности, это откладывание вопроса в долгий ящик, - сказал В.КИРИЛЕНКО, - Поэтому мы удивлены, почему первым не рассматривается законопроект №1375, который уже два года в производстве Верховной Рады и прошел процедуру в КС».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, на рассмотрение в Верховной Раде Украины были представлены два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

В частности, законопроектом «О внесении изменений в Конституцию Украины», предложенным народными депутатами от Партии регионов, предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов, Президента Украины и судей Украины.

Вторым законопроектом, одним из авторов которого является В.КИРИЛЕНКО, и который уже отправлялся на заключение Конституционного Суда, предусматривается отмена лишь депутатской неприкосновенности.