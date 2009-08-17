ВР проголосует только за «никакой и размазанный» ответ ВР Медведеву?

Народный депутат Ярослав КЕНДЗЁР прогнозирует, что Верховная Рада Украины не примет заявления по поводу обращения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом Я.Кендзёр сообщил на пресс-конференции в понедельник.

«Такое серьезное заявление, каковым оно должно быть, с реальной и правдивой оценкой позиции России в лице Президента МЕДВЕДЕВА к Украине проголосовано в Верховной Раде не будет», - сказал он.

По убеждению Я.КЕНДЗЁРА, ни один коммунист не проголосует за такое заявление, так же, как не проголосуют и регионалы, учитывая, что их лидер одобрил позицию российского Президента.

По мнению Я.КЕНДЗЁРА, фракция БЮТ может проголосовать за такое заявление, если она будет «никакая, размытая и размазанная».

Позиция Блока Литвина, по убеждению депутата, также будет осторожной.

«А следовательно, когда такое заявление украинского парламента не будет проголосовано, это поднимет настроение у российских шовинистов», - сказал он, отметив, что в этом случае возникает вопрос, стоит ли, зная заранее, что такое заявление не имеет шансов быть проголосованным, выносить его в сессионный зал.

В то же время, он отметил, что депутатская группа «За Украину!» готовит такое заявление. Депутат считает, что было бы логично, чтобы украинский парламент отреагировал на «дерзкий шаг» российского Президента.