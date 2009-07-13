Янукович знает, кто может называться народным избранником, а кто - нет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила и дальше будет настаивать на повышении зарплат и пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Партия регионов продолжает настаивать на повышении зарплат и пенсий, а также будет поддерживать все вопросы, связанные с проведением Евро-2012 и с поддержкой граждан, банковские вклады которых обесцениваются», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, каждый народный депутат, который не голосует за повышение пенсий и заработных плат для самых бедных граждан, не может считаться народным избранником, потому что он действует вопреки интересам народа.

Партия регионов настаивает на том, чтобы инициатива, которая облегчит жизнь обездоленным, была поддержана в парламенте. Вместе с тем, отмечается в сообщении, “мы понимаем - жизнь требует решения и других проблем. К таким, безусловно, относятся все вопросы, связанные с проведением Евро-2012. Также нужно принять закон о выборах, нужно позаботиться о вкладчиках банков, денежные вклады которых обесцениваются”.

“Партия регионов будет голосовать за законопроекты, направленные на решение этих вопросов, если состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины”, - сказал по этому поводу В.ЯНУКОВИЧ.