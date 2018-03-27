Украинский интерес. Черноморский пируэт, неутомимый Волкер и сдувшаяся Собчак

Участие президента Турции Реджепа Эрдогана в освобождении заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа отнюдь не является примером геополитической благотворительности. Интересы Турции в регионе масштабны, а фактор крымских татар остается чувствительным для внутренней политики Эрдогана. Куда вероятнее не только собственная игра Анкары на черноморском направлении и сохранение контактов по линии Эрдоган – Путин, для поддержания которых Кремль был готов отдать двоих заложников. Интересно, что они вернулись в Киев накануне презентации проекта изменений в Конституцию Украины, касающихся статуса Крыма. Возвращение Чийгоза и Умерова – мощный сигнал украинской власти о необходимости активизации политики в отношении Крыма и черноморского бассейна, в частности.

Триумф партии ANO и поражение правящих социал-демократов на парламентских выборах в Чехии удивил только цифрами поддержки тех или иных политических сил. Победа популистов и евроскептиков может привести, в частности, к сохранению президентом Милошем Земаном своего кресла в январе следующего года, что вряд ли сделает позицию официальной Праги более проукраинской. «Сладкая парочка» Земан – Бабиш могут «пошалить» и внутри Европейского Союза, где нарастают центробежные тенденции. Пророссийское влияние в Чехии традиционно достаточно сильно, и Москва попытается воспользоваться полученным шансом.

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Провозглашение независимости парламентом Каталонии оказалось решением, которое раздосадовало испанское правительство, оперативно объявившее устами премьера Мариано Рахоя о роспуске каталонских органов власти и проведении досрочных выборов. Хотя многие каталонцы поддерживают этот шаг своего парламента, в цивилизованном мире его встретили без энтузиазма. Зато России удовлетворенно молчат и держат кулаки за решительные действия Карлеса Пучдемона, страны Запада подчеркнуто холодны в отношении идеи независимости Каталонии, не поддерживает ее и Украина. Будет серьезной ошибкой полагать, будто референдум в Каталонии и его политические последствия имеет что-то общее с фарсами на тему народного волеизъявления в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Но Кремль, безусловно, получил новую порцию инструментов для расшатывания ситуации внутри ЕС.

В Киеве побывал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Заокеанский дипломат настойчиво ищет возможности урегулирования конфликта на Донбассе, не отсиживаясь в рабочем кабинете, а постоянно курсируя между заинтересованными столицами. Визиту в Киев предшествовал телефонный разговор Волкера и Суркова, в украинской столице он встретился с Петром Порошенко и парламентариями. Тематика ожидаема и не нова – освобождение заложников, введение миротворцев, урегулирование конфликта и восстановление территориальной целостности Украины. Ожидать стремительного прорыва в сфере компетенции Волкера не приходится, но и назвать его усилия тщетными язык не поворачивается.

Объявившая о готовности принимать участие в президентских выборах в России Ксения Собчак неделю провела в качестве ситуативного союзника Украины, объявив, что Крым согласно норм международного права является украинским. Это отнюдь не откровение оппозиционного кандидата, пусть и выбивающееся из официальной повестки дня России, а констатация объективной реальности. «Свободомыслие» Собчак не получило развития, если не считать таковым отказ от агитации в Крыму. Она выступила за проведение на полуострове «независимого референдума», что после трех с половиной лет оккупации и заметного изменения состава населения полуострова может восприниматься исключительно как пас Кремлю.

Евгений Магда