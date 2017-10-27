Собчак сделала новое заявление по Крыму, заговорила о новом референдуме

Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак, чьи слова об украинском Крыме ранее вызвали широкий резонанс, предложила провести на полуострове новый референдум.

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила Собчак, слова которой передает РИА Новости.

"Нельзя назвать референдумом то, что происходило там", — добавила она.

По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и равноправная агитация".

Читайте такжеСобчак заявила, что ее нельзя судить за слова об украинском Крыме

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «посадить» российскую телеведущую Собчак, заявившую о желании баллотироваться на пост президента РФ, на пять лет за слова о принадлежности Крыма Украине. «Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет - открыть дело и передать в суд и посадить ее лет на пять», - отметил Жириновский.

18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. «Мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили», - сказала Собчак.