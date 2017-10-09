Экс-посол Украины в США оценил вероятность появления миротворцев на Донбассе

Вероятность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе небольшая, но она есть - не исключено, что Россия на каком-то этапе может пойти на компромисс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса, экс-посол Украины в США Александр Моцик сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вероятность (размещения миротворцев ООН на Донбассе), как по мне, не очень высокая, но, с другой стороны, «never say never» - то есть при определенных обстоятельствах Россия тоже может дать добро на проведение такой операции. Конечно, этому будет предшествовать очень сложный переговорный процесс, потому что смысл в этой миротворческой миссии будет для нас только тогда, когда мы будем видеть, что она приведет к тем целям, которые мы ставим перед собой, а именно - восстановление территориальной целостности и полного суверенитета над всей оккупированной территории на Донбассе... и восстановление суверенитета Украины над Крымом», - сказал он.

Моцик также отметил, что сегодня «Россия близка к тому, чтобы в полную силу чувствовать санкции», поэтому она может согласиться на размещение миротворческой миссии на Донбассе.

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«Уже сейчас Россия думает, как бы эти санкции с себя снять, и в этом контексте существует вероятность того, что она может на каком-то этапе пойти на компромисс, чтобы были миротворцы на украинской территории», - сказал дипломат.

«Вероятность не велика, но она есть... и над этим надо работать», - сказал экс-посол.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты политического присутствия и безопасности ООН на Донбассе.