Страстная пятница-2009: нардепы нарушили украинскую традицию
«То, что мы бросились блокировать ВР, это была инстинктивная реакция на кидок регионалов»… В пятницу утром президиум блокировали «регионалы»... Напряжение в ВР спало…
«То, что мы бросились блокировать ВР, это была инстинктивная реакция на кидок регионалов»… В пятницу утром президиум блокировали «регионалы»... Напряжение в ВР спало…
Если сегодня Президент или правительство не выкинут какой-нибудь финт, Верховная Рада не заблокирует президиум, а оппозиция не нагонит в столицу как бы митингующих против бездарной власти людей, наша политическая паства сможет сказать: впервые за четыре последних года нам удалось прожить Страстную пятницу без скандала.
Страстная пятница в ретроспективе
|Андрей ПОРТНОВ
В позапрошлом году вся Страстная неделя пришлась на разгар политического кризиса, который усилился после президентского указа о досрочных выборах Верховной Рады. В пятницу 6 апреля 2007 года в конце Страстной недели «регионалы» отменили все свои митинги протеста. Но, тем не менее, нардепы активно в саму пятницу попользовали парламентскую трибуну, чтобы рассказать радиослушателям и телезрителям о низости, безответственности политических оппонентов и бездарности прессы. 6 апреля было еще много других событий, способных лишить покоя наш политически озабоченный народ. Встреча президента Ющенко и тогда премьера Януковича, представление исполнительной власти в Конституционный суд… В общем, день явил собой достойный пример того, как не следует жить в Великую пятницу.
|Леонид Черновецкий
Всех попутал «Интер»?
Нельзя сказать, что в этом году парламентская неделя, припавшая в аккурат на предпасхальную была мирной. Буквально вчера, в Великий четверг, во второй половине дня фракция БЮТ заблокировала парламентскую трибуну. Поблокировали с полчаса и разошлись, но спикер парламента Владимир Литвин успел сказать, что если вам надо меня снять для того, чтобы переформатировать коалицию с «Регионами», вы сумеете сделать это за полчаса. Официальной причиной блокирования стало то, что в повестку дня не было внесено постановление о создании ВСК по расследованию загадочной смерти бывшего собственника телеканала «Интер» Игоря Плужникова.
|Депутаты ПР
На наш вопрос, не создается ли комиссия с целью, чтобы повлиять на сотрудников «Интера», Мищенко возмутился: «Каких сотрудников? Собственников, имена которых начинаются на букву Х… и Ф… Любопытно все-таки знать, как канал попал им в руки и что досталось вдове Плужникова».
Регионалы перехватили эстафету БЮТ
То, что в пятницу заседание парламента не начиналось, народные депутаты от БЮТ объясняли желанием еще посовещаться, окончательно согласовать повестку дня и внести в него исключительно мирные законы и инициативы, чтобы не раздражать народ и подойти к празднованию следующих майских праздников с чистой совестью и спокойным сердцем. Но, думаю, народные избранники покривили душой. Поскольку в пятницу утром президиум блокировали «регионалы». Дело в том, что в повестке стоял вопрос о приведении к присяге трех членов Высшего совета юстиции. Они избраны съездом судей и должны быть приведены к присяге на протяжении двух месяцев, но возникла определенная коллизия, поскольку этот срок истек. В связи с этим в парламенте якобы была достигнута договоренность, что ВР примет проект закона, которым отменяется этот срок, аналогичные изменения будут внесены постановлением в регламент Верховной Рады. Но мирный судейский вопрос тоже завис, «регионалы» заблокировали трибуну.
|Депутаты БЮТ
К слову, Александр Ефремов отрицает, что он обещал провести заседание комитета, на котором должны были обсудить постановление о ВСК по поводу Плужникова и «Интера». Это ложь, сказал он, если БЮТ хочет, то пусть действует в законном порядке и представляет проект постановления в комитет официально.
Что же касается группы «За Украину», то в ней ограничивались тем, что анонимно шептали на ушко – мол, все дело в том, что «Регионы» о чем-то торгуются с БЮТ, и все эти постановления и блокирования – только мах на мах, уступка за уступку в более серьезных вещах, касающихся их будущей общей коалиции.
В буфете ВР продавали пасхи
Но в принципе в парламенте все было достаточно мирно. В эти дни в депутатском буфете буквально разлетались постные блюда и продавались пасхи. Депутаты с тоской в голосе делились с журналистами воспоминаниями, как в детстве их мамы и бабушки водили в церковь, а теперь перечисляли, в какие церкви они ходят. Причем, что любопытно, перечисляли храмы очень политкорректно. Назовут среди любимых одну церковь, что в юрисдикции Московского патриархата, потом сразу же для баланса упомянут, что также являются прихожанами Киевского патриархата. Скажут, что дружат со священником, например, из Киево-Печерской Лавры, а потом тут же скажут, что им также очень нравится Выдубецкий монастырь (УПЦ КП). Они, мол, выше всяких конфессиональных различий.
Заканчивая текст, еще раз просмотрела ленту новостей УНИАН. «Напряжение в Раде спало», и, кажется, нам дадут другой транш… В общем, кажется, обошлось без скандала. Еще не Греция, конечно, но и не как всегда в Украине.
К слову, в православной Греции политические скандалы на Страстной неделе исключены. Никаких резких публичных заявлений политиков, никаких раздражителей… Во второй половине дня в центре города практически останавливается движение транспорта. Все главные храмы Афин выносят плащаницы и медленным шествием с паствой идут к главной площади города Синдагма. Потом из главного кафедрального соборы страны Митрополиса митрополит тоже выносит плащаницу. Начинается служба, на площади обычно порядка тридцати тысяч людей, тут же все политики, президент, премьер-министр, глава оппозиции и даже глава компартии. Нам есть, у кого учиться.
Лана Самохвалова