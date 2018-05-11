Страстная пятница-2009: нардепы нарушили украинскую традицию

Страстная пятница-2009: нардепы нарушили украинскую традицию

14:44, 18 апреля 2009
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«То, что мы бросились блокировать ВР, это была инстинктивная реакция на кидок регионалов»… В пятницу утром президиум блокировали «регионалы»... Напряжение в ВР спало…

«То, что мы бросились блокировать ВР, это была инстинктивная реакция на кидок регионалов»… В пятницу утром президиум блокировали «регионалы»... Напряжение в ВР спало…

Если сегодня Президент или правительство не выкинут какой-нибудь финт, Верховная Рада не заблокирует президиум, а оппозиция не нагонит в столицу как бы митингующих против бездарной власти людей, наша политическая паства сможет сказать: впервые за четыре последних года нам удалось прожить Страстную пятницу без скандала.

Страстная пятница в ретроспективе

Андрий ПОРТНОВ
Напомню, как у нас обычно проходит последняя пятница Великого Поста (которую называют Страстной или Великой). В прошлом году 25 апреля 2008 года, как раз в Страстную пятницу у нас произошел известный скандал в Фонде госимущества. Юлия Тимошенко представила коллективу Фонда нового и.о. Андрея Портнова.

В позапрошлом году вся Страстная неделя пришлась на разгар политического кризиса, который усилился после президентского указа о досрочных выборах Верховной Рады. В пятницу 6 апреля 2007 года в конце Страстной недели «регионалы» отменили все свои митинги протеста. Но, тем не менее, нардепы активно в саму пятницу попользовали парламентскую трибуну, чтобы рассказать радиослушателям и телезрителям о низости, безответственности политических оппонентов и бездарности прессы. 6 апреля было еще много других событий, способных лишить покоя наш политически озабоченный народ. Встреча президента Ющенко и тогда премьера Януковича, представление исполнительной власти в Конституционный суд… В общем, день явил собой достойный пример того, как не следует жить в Великую пятницу.

Леонид Черновецкий
21 апреля, в Страстную пятницу 2006 года, тоже не обошлось без скандальных заявлений. То, что новоизбранный мэр Леонид Черновецкий был официально представлен на должность главы КГГА и вызвал всплеск недобрых комментариев и злых (увы, оправдавшихся) прогнозов, это еще ничего. В этот день Москва не возжелала принять предложение министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, участвовавшего в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Москве, который предложил внести в повестку дня заседания вопрос о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Тарасюк прокомментировал это так, что Москва не желает давать оценку преступлениям коммунистического режима, а СНГ «показало свою неэффективность» и «не имеет перспективы в будущем». Россия, с одной стороны, пытается утвердить себя как государство-правопреемник СССР, а с другой стороны – «отказывается брать на себя ответственность за те преступления, которые совершала страна, правопреемницей которой она является».

Всех попутал «Интер»?

Нельзя сказать, что в этом году парламентская неделя, припавшая в аккурат на предпасхальную была мирной. Буквально вчера, в Великий четверг, во второй половине дня фракция БЮТ заблокировала парламентскую трибуну. Поблокировали с полчаса и разошлись, но спикер парламента Владимир Литвин успел сказать, что если вам надо меня снять для того, чтобы переформатировать коалицию с «Регионами», вы сумеете сделать это за полчаса. Официальной причиной блокирования стало то, что в повестку дня не было внесено постановление о создании ВСК по расследованию загадочной смерти бывшего собственника телеканала «Интер» Игоря Плужникова.

Депутаты ПР
Правда, после того, как блокада была снята, представители БЮТ отказались комментировать свои действия. К слову, взаимная нелюбовь «Интера» и премьер-министра Юлии Тимошенко носит демонстративный характер. Госпожа Тимошенко в эфирах других каналов не упускает возможности в очередной раз заявить о продажности «Интера». Но это так, сопутствующие подробности. Все-таки фракция решила поразмяться и кое-что сделать по отношению к собственникам канала. Например, создать ВСК по поводу расследования смерти Плужникова. Тем более что повод этому дал один из замов Генпрокурора. «Нам пообещали на заседании Согласительного совета фракции, что постановление о создании ВСК по поводу расследования смерти бывшего акционера «Интера» будет внесено в четверг в повестку дня вечернего заседания парламента, – рассказал в комментарии УНИАН бютовец Сергей Мищенко, который возглавляет комитет правовой политики. – А «регионал» Александр Ефремов, возглавляющий комитет регламента и депутатской этики, пообещал, что к вечеру он соберет комитет и рассмотрит проект постановления. Но он комитет не собрал. И проект, соответственно, не оказался в повестке. То, что мы бросились блокировать, это была такая инстинктивная реакция на кидок «регионалов»… А Владимир Литвин, возмутившись, нашим блокированием тоже отреагировал эмоционально. Сказал, что если кто-то что задумал, то получаса будет достаточно, чтобы его снять. Но сегодня мы решили в повестку дня ничего такого, что могло бы вызвать раздражение, не ставить, а перенести создание ВСК на неделю после Пасхи. Вы ведь не сомневаетесь, что у нас найдется 150 голосов для такого постановления?»

На наш вопрос, не создается ли комиссия с целью, чтобы повлиять на сотрудников «Интера», Мищенко возмутился: «Каких сотрудников? Собственников, имена которых начинаются на букву Х… и Ф… Любопытно все-таки знать, как канал попал им в руки и что досталось вдове Плужникова». 

Регионалы перехватили эстафету БЮТ

То, что в пятницу заседание парламента не начиналось, народные депутаты от БЮТ объясняли желанием еще посовещаться, окончательно согласовать повестку дня и внести в него исключительно мирные законы и инициативы, чтобы не раздражать народ и подойти к празднованию следующих майских праздников с чистой совестью и спокойным сердцем. Но, думаю, народные избранники покривили душой. Поскольку в пятницу утром президиум блокировали «регионалы». Дело в том, что в повестке стоял вопрос о приведении к присяге трех членов Высшего совета юстиции. Они избраны съездом судей и должны быть приведены к присяге на протяжении двух месяцев, но возникла определенная коллизия, поскольку этот срок истек. В связи с этим в парламенте якобы была достигнута договоренность, что ВР примет проект закона, которым отменяется этот срок, аналогичные изменения будут внесены постановлением в регламент Верховной Рады. Но мирный судейский вопрос тоже завис, «регионалы» заблокировали трибуну.

Депутаты БЮТ
По версии БЮТ, оппозиция блокировала, поскольку три дополнительных судьи меняли численное соотношение политических симпатий во ВСЮ не в пользу «регионалов». Но после перерыва политики пришли к соглашению, и большинство попыталась проголосовать назначение судей. Не получилось, не хватило одного голоса. Глава регламентного комитета не злорадствовал, просто развел руками и сказал, что такая печальная участь ждет все решения, если они нарушают регламент.

К слову, Александр Ефремов отрицает, что он обещал провести заседание комитета, на котором должны были обсудить постановление о ВСК по поводу Плужникова и «Интера». Это ложь, сказал он, если БЮТ хочет, то пусть действует в законном порядке и представляет проект постановления в комитет официально.

Что же касается группы «За Украину», то в ней ограничивались тем, что анонимно шептали на ушко – мол, все дело в том, что «Регионы» о чем-то торгуются с БЮТ, и все эти постановления и блокирования – только мах на мах, уступка за уступку в более серьезных вещах, касающихся их будущей общей коалиции.

В буфете ВР продавали пасхи

Но в принципе в парламенте все было достаточно мирно. В эти дни в депутатском буфете буквально разлетались постные блюда и продавались пасхи. Депутаты с тоской в голосе делились с журналистами воспоминаниями, как в детстве их мамы и бабушки водили в церковь, а теперь перечисляли, в какие церкви они ходят. Причем, что любопытно, перечисляли храмы очень политкорректно. Назовут среди любимых одну церковь, что в юрисдикции Московского патриархата, потом сразу же для баланса упомянут, что также являются прихожанами Киевского патриархата. Скажут, что дружат со священником, например, из Киево-Печерской Лавры, а потом тут же скажут, что им также очень нравится Выдубецкий монастырь (УПЦ КП). Они, мол, выше всяких конфессиональных различий.

Заканчивая текст, еще раз просмотрела ленту новостей УНИАН. «Напряжение в Раде спало», и, кажется, нам дадут другой транш… В общем, кажется, обошлось без скандала. Еще не Греция, конечно, но и не как всегда в Украине.

К слову, в православной Греции политические скандалы на Страстной неделе исключены. Никаких резких публичных заявлений политиков, никаких раздражителей… Во второй половине дня в центре города практически останавливается движение транспорта. Все главные храмы Афин выносят плащаницы и медленным шествием с паствой идут к главной площади города Синдагма. Потом из главного кафедрального соборы страны Митрополиса митрополит тоже выносит плащаницу. Начинается служба, на площади обычно порядка тридцати тысяч людей, тут же все политики, президент, премьер-министр, глава оппозиции и даже глава компартии. Нам есть, у кого учиться.

Лана Самохвалова

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