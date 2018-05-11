Страстная пятница-2009: нардепы нарушили украинскую традицию

«То, что мы бросились блокировать ВР, это была инстинктивная реакция на кидок регионалов»… В пятницу утром президиум блокировали «регионалы»... Напряжение в ВР спало…

Если сегодня Президент или правительство не выкинут какой-нибудь финт, Верховная Рада не заблокирует президиум, а оппозиция не нагонит в столицу как бы митингующих против бездарной власти людей, наша политическая паства сможет сказать: впервые за четыре последних года нам удалось прожить Страстную пятницу без скандала.

Страстная пятница в ретроспективе

Напомню, как у нас обычно проходит последняя пятница Великого Поста (которую называют Страстной или Великой). В прошлом году 25 апреля 2008 года, как раз в Страстную пятницу у нас произошел известный скандал в Фонде госимущества. Юлия Тимошенко представила коллективу Фонда нового и.о. Андрея Портнова.

В позапрошлом году вся Страстная неделя пришлась на разгар политического кризиса, который усилился после президентского указа о досрочных выборах Верховной Рады. В пятницу 6 апреля 2007 года в конце Страстной недели «регионалы» отменили все свои митинги протеста. Но, тем не менее, нардепы активно в саму пятницу попользовали парламентскую трибуну, чтобы рассказать радиослушателям и телезрителям о низости, безответственности политических оппонентов и бездарности прессы. 6 апреля было еще много других событий, способных лишить покоя наш политически озабоченный народ. Встреча президента Ющенко и тогда премьера Януковича, представление исполнительной власти в Конституционный суд… В общем, день явил собой достойный пример того, как не следует жить в Великую пятницу.

21 апреля, в Страстную пятницу 2006 года, тоже не обошлось без скандальных заявлений. То, что новоизбранный мэр Леонид Черновецкий был официально представлен на должность главы КГГА и вызвал всплеск недобрых комментариев и злых (увы, оправдавшихся) прогнозов, это еще ничего. В этот день Москва не возжелала принять предложение министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, участвовавшего в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Москве, который предложил внести в повестку дня заседания вопрос о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Тарасюк прокомментировал это так, что Москва не желает давать оценку преступлениям коммунистического режима, а СНГ «показало свою неэффективность» и «не имеет перспективы в будущем». Россия, с одной стороны, пытается утвердить себя как государство-правопреемник СССР, а с другой стороны – «отказывается брать на себя ответственность за те преступления, которые совершала страна, правопреемницей которой она является».

Всех попутал «Интер»?

Нельзя сказать, что в этом году парламентская неделя, припавшая в аккурат на предпасхальную была мирной. Буквально вчера, в Великий четверг, во второй половине дня фракция БЮТ заблокировала парламентскую трибуну. Поблокировали с полчаса и разошлись, но спикер парламента Владимир Литвин успел сказать, что если вам надо меня снять для того, чтобы переформатировать коалицию с «Регионами», вы сумеете сделать это за полчаса. Официальной причиной блокирования стало то, что в повестку дня не было внесено постановление о создании ВСК по расследованию загадочной смерти бывшего собственника телеканала «Интер» Игоря Плужникова.

Правда, после того, как блокада была снята , представители БЮТ отказались комментировать свои действия. К слову, взаимная нелюбовь «Интера» и премьер-министра Юлии Тимошенко носит демонстративный характер. Госпожа Тимошенко в эфирах других каналов не упускает возможности в очередной раз заявить о продажности «Интера». Но это так, сопутствующие подробности. Все-таки фракция решила поразмяться и кое-что сделать по отношению к собственникам канала. Например, создать ВСК по поводу расследования смерти Плужникова. Тем более что повод этому дал один из замов Генпрокурора . «Нам пообещали на заседании Согласительного совета фракции, что постановление о создании ВСК по поводу расследования смерти бывшего акционера «Интера» будет внесено в четверг в повестку дня вечернего заседания парламента, – рассказал в комментарии УНИАН бютовец Сергей Мищенко, который возглавляет комитет правовой политики. – А «регионал» Александр Ефремов, возглавляющий комитет регламента и депутатской этики, пообещал, что к вечеру он соберет комитет и рассмотрит проект постановления. Но он комитет не собрал. И проект, соответственно, не оказался в повестке. То, что мы бросились блокировать, это была такая инстинктивная реакция на кидок «регионалов»… А Владимир Литвин, возмутившись, нашим блокированием тоже отреагировал эмоционально. Сказал, что если кто-то что задумал, то получаса будет достаточно, чтобы его снять. Но сегодня мы решили в повестку дня ничего такого, что могло бы вызвать раздражение, не ставить, а перенести создание ВСК на неделю после Пасхи. Вы ведь не сомневаетесь, что у нас найдется 150 голосов для такого постановления?»

На наш вопрос, не создается ли комиссия с целью, чтобы повлиять на сотрудников «Интера», Мищенко возмутился: «Каких сотрудников? Собственников, имена которых начинаются на букву Х… и Ф… Любопытно все-таки знать, как канал попал им в руки и что досталось вдове Плужникова».

Регионалы перехватили эстафету БЮТ

То, что в пятницу заседание парламента не начиналось, народные депутаты от БЮТ объясняли желанием еще посовещаться, окончательно согласовать повестку дня и внести в него исключительно мирные законы и инициативы, чтобы не раздражать народ и подойти к празднованию следующих майских праздников с чистой совестью и спокойным сердцем. Но, думаю, народные избранники покривили душой. Поскольку в пятницу утром президиум блокировали «регионалы». Дело в том, что в повестке стоял вопрос о приведении к присяге трех членов Высшего совета юстиции. Они избраны съездом судей и должны быть приведены к присяге на протяжении двух месяцев, но возникла определенная коллизия, поскольку этот срок истек. В связи с этим в парламенте якобы была достигнута договоренность, что ВР примет проект закона, которым отменяется этот срок, аналогичные изменения будут внесены постановлением в регламент Верховной Рады. Но мирный судейский вопрос тоже завис, «регионалы» заблокировали трибуну.

По версии БЮТ, оппозиция блокировала, поскольку три дополнительных судьи меняли численное соотношение политических симпатий во ВСЮ не в пользу «регионалов». Но после перерыва политики пришли к соглашению, и большинство попыталась проголосовать назначение судей. Не получилось, не хватило одного голоса. Глава регламентного комитета не злорадствовал, просто развел руками и сказал, что такая печальная участь ждет все решения, если они нарушают регламент.

К слову, Александр Ефремов отрицает, что он обещал провести заседание комитета, на котором должны были обсудить постановление о ВСК по поводу Плужникова и «Интера». Это ложь, сказал он, если БЮТ хочет, то пусть действует в законном порядке и представляет проект постановления в комитет официально.

Что же касается группы «За Украину», то в ней ограничивались тем, что анонимно шептали на ушко – мол, все дело в том, что «Регионы» о чем-то торгуются с БЮТ, и все эти постановления и блокирования – только мах на мах, уступка за уступку в более серьезных вещах, касающихся их будущей общей коалиции.

В буфете ВР продавали пасхи

Но в принципе в парламенте все было достаточно мирно. В эти дни в депутатском буфете буквально разлетались постные блюда и продавались пасхи. Депутаты с тоской в голосе делились с журналистами воспоминаниями, как в детстве их мамы и бабушки водили в церковь, а теперь перечисляли, в какие церкви они ходят. Причем, что любопытно, перечисляли храмы очень политкорректно. Назовут среди любимых одну церковь, что в юрисдикции Московского патриархата, потом сразу же для баланса упомянут, что также являются прихожанами Киевского патриархата. Скажут, что дружат со священником, например, из Киево-Печерской Лавры, а потом тут же скажут, что им также очень нравится Выдубецкий монастырь (УПЦ КП). Они, мол, выше всяких конфессиональных различий.

Заканчивая текст, еще раз просмотрела ленту новостей УНИАН. «Напряжение в Раде спало», и, кажется, нам дадут другой транш… В общем, кажется, обошлось без скандала. Еще не Греция, конечно, но и не как всегда в Украине.

К слову, в православной Греции политические скандалы на Страстной неделе исключены. Никаких резких публичных заявлений политиков, никаких раздражителей… Во второй половине дня в центре города практически останавливается движение транспорта. Все главные храмы Афин выносят плащаницы и медленным шествием с паствой идут к главной площади города Синдагма. Потом из главного кафедрального соборы страны Митрополиса митрополит тоже выносит плащаницу. Начинается служба, на площади обычно порядка тридцати тысяч людей, тут же все политики, президент, премьер-министр, глава оппозиции и даже глава компартии. Нам есть, у кого учиться.

Лана Самохвалова