События недели: версия читателей УНИАН - недовольство ЕС украинскими мечтами о членстве, громкое ДТП с сыном Шуфрича и лихорадка на рынке автогаза

В последнюю неделю лета, на разогреве перед основными боями политического сезона, который вот-вот стартует, выступил сам президент. На этот раз Порошенко своими заявлениями о желании вступить в НАТО и ЕС «взбодрил» как нашу скучающую публику, так и ранее спокойно вздохнувших европейцев, которые были уверены, что с предоставлением безвиза тему евроинтеграции Украины на ближайшие годы можно наконец-то забыть. Но не тут-то было.

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Петру Алексеевичу очень хочется просидеть в красивом кабинете на Банковой второй срок, а время первого неумолимо истекает, поэтому готовиться надо уже сейчас. Многие политобозреватели и эксперты в один голос твердят: Порошенко понимает, что с такими рейтингами, как у него сейчас, далеко не уедешь. Соответственно, надо оседлать такую тему, которая была бы тепло встречена электоратом.

Исходя из последних соцопросов, тему вступления в ЕС и НАТО поддерживают более 60% украинцев. Поскольку больше особо предложить народу нечего, предварительно было решено окучивать эту тему. В соответствии с чем, Порошенко в своих публичных выступлениях на этой неделе начал активно продвигать эту идею в массы.

Предварительный старт этой кампании был дан еще во время выступления на День Независимости 24 августа, где президент поэтически рассказал о том, что Украина движется по одной дороге – «широкому евроатлантическому автобану, ведущему нас к членству в ЕС и НАТО». Думаю, на это особо никто бы и не обратил внимания, однако уже спустя пару дней Порошенко повторил эти тезисы во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Президент выразил уверенность, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО, несмотря на то, что некоторые особы внутри страны и за ее пределами в это не верят.

«Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство [в ЕС и НАТО]. Мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», - заявил Порошенко.

Здесь уже пришлось реагировать тем «особам» за пределами страны, которые на данный момент не видят никаких перспектив в этом деле. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал евроинтеграционным устремлениям Порошенко, на которых он хочет основывать свою предвыборную кампанию, от ворот поворот, грубовато напомнив, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО, и это «должны иметь в виду». На эту реплику на Банковой крепко обиделись, и отправили на разборки посла Украины при ЕС, чтобы выразить обеспокоенность в связи с высказываниями Юнкера и потребовать официальных разъяснений, поскольку такие заявления, накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации, «подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества».

Разъяснения действительно необходимы, поскольку у Петра Алексеевича понимают, что на теме евроинтеграции далеко не уедешь, если каждый раз после рассказов президента о намерениях подать заявку на членство в ЕС и НАТО, европейцы будут вежливо напоминать, что нас там никто особо не ждет.

Также на этой неделе произошло очередное громкое событие, связанное с нашими парламентскими «небожителями». Сын известного нардепа Нестора Шуфрича чуть не убил человека, находясь за рулем арендованного автомобиля марки Bentley. Авария произошла, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Позже выяснилось, что Шуфрич-младший сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший 31-летний мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы и был доставлен без сознания в реанимацию.

По факту ДТП было заведено дело, у виновника отобрали загранпаспорт. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича, на момент совершения ДТП, был трезв.

В принципе, можно сказать, что ничего особо примечательного в событии нет. Украина давно входит в топы рейтингов стран по количеству смертей и пострадавших в результате различных ДТП. Единственная причина, по которой к этой истории было столько внимания, оказалась личность виновника. И здесь, как бы кто не относился к самому политику Шуфричу, стоит отметить, что он и его сын повели себя не совсем так, как принято в отечественном политбомонде.

По крайней мере, никто с места события не сбегал, охранника за руль не сажал, за сердце не хватался и в больничку, с неожиданно приобретенным недугом сердца или смертельным насморком, не ложился. Наоборот, в Киев прибыли израильские врачи, которые будут совместно с украинскими поднимать на ноги пострадавшего. Шуфрич-старший прервал отпуск, вернулся в Украину и заявил, что травмированный будет переведен в частную клинику, а отец пострадавшего признал, что виновная сторона ведет себя по-человечески и делает все возможное, чтобы его сын встал на ноги.

Можно, конечно, утверждать, что семья Шуфричей повела себя достаточно адекватно из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, поскольку Нестор Шуфрич-младший был трезв, ДТП произошло на нерегулируемом переходе, да и потерпевший остался жив, что оставляет надежды просто на условный срок и большой штраф. Кто знает, какие действия они бы предприняли, если бы дела пошли хуже, но, на данный момент, факт налицо: никто никуда не сбегал, как тот же миллионер Дыминский или печально известный пасынок Фирташа Калиновский.

Еще одной историей, которая привлекла внимание наших читателей на этой неделе, стала лихорадка на рынке автогаза, где цена этой дешевой альтернативы бензину резко вознеслась до таких высот, что заправляться им становится просто невыгодно. Шутка ли, цены скакнули с 11 до 16-17 гривен за литр в течение какого-то месяца. А, по всем расчетам, подорожание автогаза свыше 16 гривен уже делает его использование экономически невыгодным в силу больших стартовых расходов на переоборудование и немного больший расход самого топлива, по сравнению с бензином.

Учитывая, что в этом году уровень потребления автогаза превысил показатели потребления дизельного топлива, можно понять, что удар пришелся по кошельку сотен тысяч простых украинцев, которым теперь, при каждой заправке, приходится переплачивать, в среднем, по 400 гривен. Виновниками роста цен называют три фактора, которые, в совокупности, и привели к кризису.

Во-первых, это классическая болезнь роста. В последние годы рынок автогаза рос гигантскими темпами, а поставщики (даже крупные) в условиях, когда к тебе каждый день может кто-то прийти с претензиями, не вкладывались в развитие инфраструктуры, не заключали долгосрочных контрактов и не создавали минимально необходимые запасы газа, работая, фактически, «с колес». Такое отношение рано или поздно приводит к тем последствиям, которые мы сейчас и наблюдаем.

Во-вторых, на рынке действительно возник резкий дефицит топлива, которое мы, в основном, импортируем. Приведу только одну интересную цифру, которая ярко иллюстрирует как рост потребления автогаза в стране, так и нашу зависимость от его импорта. По данным UPECO, в 2008 году Украина импортировала всего 3,9% сжиженного газа, а в 2016 году — уже 72,9%. Так вот, Россия, являющаяся основным поставщиком автогаза, по ряду причин ввела экспортные ограничения, что наложилось на плановые ремонты заводов в ЕС и Беларуси.

В-третьих, в резком росте цен на газ многие обвиняют отдельных представителей наших властей, которые, руками СБУ, еще с прошлого года устроили передел на рынке автогаза, заблокировав деятельность одних трейдеров, и заведя «своих», что, в итоге, привело к монополизации и соответственно, повышению цены.

В совокупности, все эти факторы и привели к лихорадке на рынке автогаза. Ситуация накалилась до такого предела, что пришлось вмешаться чиновникам, которые почувствовали запах жареного. Порошенко, которого некоторые обвиняют в причастности к переделу на газовом рынке, объявил, что цены на топливо снизятся уже во второй половине сентября, а Нацполиции и ГПУ дана задача найти и привлечь к ответственности виновных в этом безобразии.

При этом он обмолвился, что «в условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом». Тогда получается, что ограничение поставок из России было сознательным, а Нацполиции и ГПУ, в принципе, искать никого не надо?

В свою очередь, Гройсман назвал возникшую ситуацию «диверсией против Украины», а в резком повышении цены на сжиженный газ увидел «все признаки сговора». Премьер наговорил еще много интересного, но самым забавным здесь является разлад в коммуникации между Банковой и Грушевского. Получается, что Порошенко признается в некоторой причастности властей к ограничению поставок автогаза из России, что является одним из факторов подорожания, а Гройсман в это же время называет эту историю «диверсией» и требует навести порядок. То ли каждый уже начинает играть в свою игру, то ли кто-то пытается подмочить репутацию другого…

Как бы там ни было, а простым украинцам остается только ждать середины сентября, когда, по прогнозам не только политиков, но и экспертов, цена на газ должна действительно немного снизиться.

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На этом фоне наши читатели пропустили еще одно свидетельство того, что нас становится все меньше. Согласно опубликованной к 1 сентября статистике, за годы независимости количество украинских школьников сократилось почти вдвое. Да и, в общем, население Украины, мало того, что сокращается какими-то дикими темпами, так еще и стремительно стареет.

Не заметили наши читатели и хорошую новость о том, что в Украине начали наконец-то потихоньку бороться с перегрузом на дорогах. Ни для кого не секрет, что перегруженные фуры, наряду с существованием «Укравтодора», являются одним из основных факторов разрушения тех украинских дорог, которые еще можно назвать дорогами. И если раньше на перегруз, в основном, закрывали глаза, то в этом году были предприняты некоторые действия.

По словам главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, недобросовестным грузоперевозчикам, за превышение допустимых габаритно-весовых норм, было начислено 38 миллионов гривен штрафов. Сумма, вроде, не очень и большая, однако, по сравнению с 2016 годом, когда, по состоянию на август, аналогичная сумма штрафов составила всего 1 миллион 216 тысяч гривен, впечатляет. Здесь остается только пожелать Укртрансбезопасности успехов в ее нелегком деле, и тогда, быть может, через несколько лет у нас в стране, хотя бы в этой отрасли, будет наведен порядок.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН