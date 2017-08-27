Боремся за ваше возвращение в Украину: Порошенко поздравил донетчан с днем города
Президент уверяет, что украинский гимн снова зазвучит в Донецке.
Президент Петр Порошенко заверил, что Украина упорно борется за возвращение Донецка.
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Об этом говорится в его поздравлении ко Дню города.
"Мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 24 августа недалеко от здания так называемого "МГБ ДНР" в Донецке прозвучал гимн Украины из автомобиля. Оккупанты долго не могли открыть автомобиль, а в результате разбили проигрыватель прикладом.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017