Национальный гимн Украины прозвучал в оккупированном Донецке в День Независимости (видео)

В День Независимости Украины в захваченном террористами Донецке играл государственный гимн Украины.

Об этом пишет DonPress со ссылкой на блогера Фашика Донецкого.

По его словам, запись включили в автомобиле "Жигули" недалеко от здания так называемого "МГБ ДНР". Блогер сообщил, что оккупанты пытались вскрыть машину, чтобы выключить запись, однако получилось это далеко не сразу.

Читайте такжеВ Коктебеле вывесили украинский флаг на электропроводах - оккупанты пытаются его снять (фоторепортаж, видео)

Он также рассказал, что взбешенные террористы окружили весь квартал, где звучал гимн, проверяли документы даже у пожилых людей, пять минут не могли открыть авто, откуда играла музыка.

Пробравшись в машину, боевики не смогли выключить магнитолу и разбили ее прикладом.