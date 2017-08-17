Украина заняла 20 место в прогрессе реформ среди стран Восточной Европы и Центральной Азии - НВ (инфографика)

Украина по прогрессу реформ занимает 20 место в сравнении с другими 29 странами бывшего соцблока. Об этом сообщается в свежем выпуске журнала "Новое время".

НВ сравнил прогресс в странах бывшего соцблока с 1991 года, используя мнения экспертов и масштабный отчет ЕБРР. За основу сравнения редакция взяли огтчет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) под названием Transition Report за 2016–2017 годы. В нем фигурирует 30 молодых демократий Восточной Европы и Центральной Азии — почти весь бывший соцлагерь плюс Турция и Греция.

В отчете ЕБРР оценен прогресс в улучшении условий ведения бизнеса в разных секторах экономики, изменения бизнес-среды в целом, а также перемены в качестве институтов власти, образования и ряде других сфер за последние четверть века. С помощью данных ЕБРР создали своеобразную карту реформ — рейтинг качества и результативности изменений экономики, госуправления и общества.

Лидерами в этом зачете стали Эстония, Польша и Словакия. На этой карте определили и место Украины: страна заняла 20-ю строчку. Причем выше оказались не только страны - члены Евросоюза, но также Россия и даже Армения с Албанией. Ниже — лишь среднеазиатские диктатуры, Беларусь и самые неуспешные осколки бывшей Югославии.

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Своими болезненными, но решительными реформами Эстония, Польша, Словакия, Венгрия и другие лидеры карты реформ обеспечили собственным гражданам лучшую жизнь.

В Эстонии, которая стала №1 в рейтинге по успехам в реформах, ВВП на душу населения составляет $ 17,9 тыс. В Польше — № 2 — он чуть меньше, на уров- не $ 15 тыс. Украина же недаром оказалась лишь на 20-м месте: ее показатель ВВП на душу населения составил лишь $ 2,9 тыс.

Бросающаяся в глаза разница стала следствием множества реформ или их отсутствия. В Эстонии и Польше, к примеру, жители легко могут покупать и продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены подобного из-за моратория на продажу земли, который Верховная рада продлевает из года в год, что бьет по росту аграрной отрасли. Неудивительно, что средний показатель роста украинской экономики за 2010– 2017 годы негативный — минус 0,13%. И дело даже не в войне. Украина заслужила свое 20-е место и тем, что долгое время субсидировала газ для населения, платила резервами Нацбанка за стабильный курс гривни и занималась дорогостоящими инфраструктурными проектами, нарастив свой госдолг до уровня 80% ВВП. В Эстонии этот показатель, к примеру, равен лишь 9,5%.

Оценивая карту реформ Украины и ее соседей, Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, добавляет: страна многое сделала для макроэкономической стабилизации — отпустила курс гривни, усилила действие ставки центробанка на ставки денежного рынка. Но заметного эффекта от экономических реформ нет, потому что украинская коррупция необычайно мощна и сводит к нулю большинство достижений.

В целом, в реформах, касающихся регулирования и качества бизнес-среды на рынке электроэнергии, страна более или менее преуспела по сравнению с другими государствами Восточной Европы и Центральной Азии.

Однако нет прогресса в выполнении программы приватизации. Законодательство не позволяет гибко устанавливать цену на госактивы, кроме того, многие из них обременены долгами или представляют интерес для местных олигархов и политиков, всячески блокирующих продажу. В итоге аукционы не привлекают внимания иностранных инвесторов, и такие гиганты, как Одесский припортовый завод, Центрэнерго, целый ряд облэнерго, Турбоатом, Сумы-химпром, остаются в руках государства, которое не способно ими эффективно управлять.

И то же самое происходит с остальной госсобственностью, которая включает на сегодня почти 3,5 тыс. предприятий, большая половина которых еще и не работает.

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Для сравнения, эстонское приватизационное агентство в ходе реформ продало частным инвесторам почти все,что было на балансе правительства: Эстонские железные дороги, Эстонские авиалинии, Таллиннский порт и Эстонскую телекоммуникационную компанию. В итоге к 2006 году суммарные иностранные инвестиции в стране составили 95% ВВП, равного € 10 млрд.

Неудивительно, что в первой половине 2000-х экономика Эстонии росла минимум на 6% в год, а иногда и более чем на 10%. Ключевой движущей силой стали как раз иностранные инвестиции.

В Эстонии также сумели выстроить эффективную пенсионную систему. У нее два уровня — государственные отчисления и накопительные. Средства, получаемые за счет второго уровня,—речь идет о сотнях миллионов евро (и это для микроскопической по сравнению с Украиной страны) — идут в инструменты денежного рынка, оказывая дополнительную поддержку экономике.

В Украине же к пенсионной реформе лишь приступают. И о накопительном уровне правительство говорить пока даже не решается. В Центре экономической стратегии (ЦЭС) отмечают успехи Украины и в реформировании системы госфинансов. В первую очередь речь идет о децентрализации, которая увеличила доходы местных бюджетов почти на 50%. Кроме того, государственный энергогигант НАК Нафтогаз Украины начал зарабатывать деньги.

Данные рейтинга показывают, что на уровне с другими странами региона оказались и результаты отечественных реформ в аграрном и телекоммуникационном секторах, на рынке недвижимости, в банковской отрасли.

В Украине большие проблемы с доступом малого и среднего бизнеса к банковскому и любому другому финансированию.

Кредитование в стране начало восстанавливаться только во втором квартале 2017-го, и рейтинг это четко показывает. Большинство предпринимателей либо откладывают планы по развитию, либо финансируют их собственным ограниченным капиталом.

В то же время крупный бизнес и так перекредитован. Подводя черту под экономической составляющей украинских реформ, Белан из Dragon Capital подчеркивает: все легкие меры в этом направлении уже приняты. Осталась сложная работа.

Сейчас НАБУ, согласно отчету самого бюро, ведет производства, общая сумма убытков государства по которым равна 87 млрд грн. А это примерно 11,2% доходов госбюджета на 2017 год. НАБУ арестовало более 200 объектов недвижимости и деньги — 590 млн грн и $ 80 млн. И предотвратило хищение 880 млн грн. Куда больший эффект от действий бюро могла бы дать полноценная реформа судебной системы.

Недостаточным, по оценкам экспертов и данным, выглядит и качество госинститутов власти, регуляторов, отраслевых ассоциаций. Оно неплохое, но уступает странам Армении и Черногории.

То же самое с образованием — отечественное имеет среднее качество, примерно как Сербии и Турции. А до Польши, которая в этом показателе несомненный № 1, Украине далеко. В результате нарастающий поток отечественных абитуриентов выбирают своими альма-матер польские вузы.

По показателю доступа к госсервисам Украине тоже гордиться нечем. Впрочем, как и России, Словакии, Молдове. Еще один важный момент, на который обращают внимание многие западные эксперты,— это регулирование рынка труда, в первую очередь условия найма и увольнения сотрудников. Тут дела у Украины идут хуже, чем даже у Узбекистана.

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Модернизации государства от украинских властей ждет МВФ, Евросоюз и, в конце концов, само общество. Согласно данным Киевского международного института социологии, уровень поддержки отдельных реформ варьируется от 60% до 90%. При этом растет и разочарование населения изменениями в стране.

И все же главным тормозом для отечественных преобразований, по мнению аналитиков, являются не кризисные времена и осторожность властей, а коррупция и политические циклы, связанные с выборами.

Политические интересы — это еще и отечественный парламент, негативную роль которого в модернизационных процессах хорошо иллюстрирует ситуация с переформатированием медицинской сферы.

Еще более показательна негативная роль парламентариев в земельной реформе — отечественные политики законсервировали запуск сельхозземель в коммерческий оборот на два десятилетия. Ключевой аргумент — чтобы не пострадали интересы сельских жителей.

В реформировании успешных стран Восточной Европы огромную роль сыграл Евросоюз, предоставляя доступ к миллиардным инфраструктурным и технологическим фондам. Кроме того, мандат кредитовать проекты в Румынии, Болгарии, Венгрии получил Европейский инвестиционный банк, финансовый гигант ЕС.

Украина тоже получала помощь Евросоюза, однако не в таких масштабах. И не потому, что ЕС больше нравится Румыния или Болгария: эти страны намного охотнее и быстрее выполняли требования политического блока соглашений с ЕС, в то время как украинские власти постоянно пытались договориться с европейцами о компромиссном варианте.

Государственные долги и ограниченные возможности бюджета теперь максимально сузили правительству пространство для маневра и сделали еще более болезненными для населения последствия реформ.

В Украине политический фактор, по мнению экспертов, продолжит негативно влиять на темп нововведений. Белан прогнозирует, что в ближайшее время будет еще пару всплесков реформаторской активности властей — примут новую пенсионную систему, возможно, произойдут подвижки в сфере земли и приватизации.

“Но с 2018-го, мне кажется, всплесков уже не будет”,— говорит эксперт. Она объясняет: перед президентскими и парламентскими выборами 2019 года все силы политиков и чиновников будут направлены на то, чтобы “не расстраивать” избирателей.

Кроме того, в 2019-м закончится действие программы Международного валютного фонда. Так что с нынешнего 20-го места в рейтинге реформ Украина в ближайшее время вряд ли рванет вверх. Скорее, она останется там, где оказалась сейчас.

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