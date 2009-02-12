Бесконтрольная эмиссия денег – шаг к экономической пропасти

В Украинской народной партии считают, что заявление Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке с должности министра финансов является доказательством того, что бесконтрольная эмиссия денег – это шаг к экономической пропасти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам народного депутата, заместителя председателя Украинской народной партии Ярослава ДЖОДЖИКА, «бесконтрольная эмиссия денег – очевидный шаг к экономической пропасти, что и подтвердил своей отставкой и ее обоснованием министр финансов”.

Теперь, по его словам „важно, чтобы новый министр финансов не отходил от принципов предшественника и не допустил повторения ситуации начала 90-х, когда все экономические проблемы пытались решить дополнительной эмиссией денежной массы».

«Основная опасность заключается в несбалансированном бюджете, который принимался лишь для того, чтобы не остаться без бюджета вообще, но который не выдерживает текущих экономических реалий”, - констатировал Я.ДЖОДЖИК.

«Если правительство под непосредственным руководством нового министра финансов прибегнет к покрытию дефицита бюджета через эмиссию, государство ожидают страшные времена с массовым переходом экономики в тень на бартер уже в 2009 году и курсом 15-20 гривен за доллар», - подчеркнул народный депутат.

Учитывая это, Я.ДЖОДЖИК призвал народных депутатов „взвешенно отнестись к отставке В.ПИНЗЕНИКА и возможному назначению нового министра финансов”, ведь, по его убеждению „выбор будет заключаться не только между персоналиями, а между моделями развития финансовой системы Украины в 2009 году».