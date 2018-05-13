Украинский интерес. Обнадеживающий Тиллерсон, страхи Путина и центральноевропейская перспектива

Визит Рекса Тиллерсона в Москву, которому предшествовало его участие в заседании министров иностранных дел G-7 и телефонные консультации с Петром Порошенко, вряд ли можно назвать удачным для российского руководства, которое потратило немало сил и средств для ведения диалога с Вашингтоном на равных. Но госсекретарь США, рассказавший в Москве о шагах России, которые могли бы способствовать уходу двусторонних отношений от точки замерзания, вряд ли выглядит тем партнером, с которым Путину было бы удобно говорить. Тиллерсон подчеркнул, что ситуация в Украине является одним из препятствий для улучшения российско-американских отношений.

Вашингтон, говорящий о необходимости выполнения Минских договоренностей, предполагает, что они станут основой и для действий России. Москва продолжает настаивать на собственном статусе гаранта урегулирования конфликта на Донбассе, не предполагающего выполнения каких-либо обязательств. Однако действия администрации Трампа (не только в Сирии, но и в Афганистане и вокруг Северной Кореи) демонстрируют, что ее не провести на мякине даже при далеко не полной укомплектованности Государственного департамента.

Интересно отметить, что российский президент продолжает жить в плену собственных иллюзий. О приоритетах политики Владимира Путина многое сказало его интервью телерадиокомпании «Мир», в котором он не только в очередной раз обрушился с критикой на НАТО, но и пообещал не допустить цветных революций в России и ее союзниках. Похоже, события начала 2000-х всерьез напугали хозяина Кремля, раз он до сих пор говорит о возможности инспирированных Западом переворотов на постсоветском пространстве.

Спустя три года после начала активной фазы гибридной агрессии России против Украины, страны Запада отреагировали на такие действия предметно, основав в Финляндии Международный центр противодействия кибератакам и распространению дезинформации. Пожалуй, это первый совместный проект Европейского Союза и НАТО, призванный дать ответ агрессивным устремлениям Российской Федерации, которые за это время стали более изощренными и масштабными. Остается сожалеть, что этот центр основан не в Украине, и рассчитывать, что украинские специалисты будут привлекаться к его работе.

Заодно в Европейском Союзе снова заинтересовались будущим проекта «Восточное партнерство». Он существует уже почти 9 лет, переживал и лучшие времена, и сегодня, обсуждая его перспективы, представители Европейского Союза ставят перед собой разные цели. Государства Старой Европы пытаются отыскать в нем новый смысл на фоне известного кризиса европейских ценностей, а центральноевропейские страны – использовать в интересах усиления собственного влияния. Обсуждение в Варшаве идеи, автором которой был Радослав Сикорский, может стать свидетельством нормализации отношений между Варшавой и Брюсселем. Для Украины в этой ситуации важно четко обозначить собственные интересы, в частности, по вопросу двойного гражданства для проживающих на украинской территории венгров, на котором настаивает Будапешт.

Евгений Магда