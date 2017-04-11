"Коллега" Тиллерсона из G7 рассказал, почему США должны беспокоиться об Украине

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон перед тем, как отбыть с визитом в Москву, поинтересовался у своих европейских коллег из стран "Большой семерки", почему американские избиратели должны переживать из-за конфликта в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Reuters.

Как известно, новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом заявляла, что будет менее вовлечена в дела на международной арене, чем были до нее некоторые предшественники. В то же время они подчеркивали союзникам, что интересы Америки будут находиться на первом месте.

Глава МИД Франции отметил, что Тиллерсон открыто спросил, почему американские налогоплательщики должны беспокоиться за Украину?

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Эро в ответ сказал: "Это в интересах налогоплательщиков США, чтобы Европа была защищенной и прочной политически и экономически... Вы не хотите слабую Европу, разбитую на куски и немощную".

Как сообщал УНИАН, главы МИД стран G7 в итоговом коммюнике после встречи в Италии заявили о единстве ввопросе сохранения санкций против РФ до полного выполнения ею Минских соглашений. Также они призвали Россию повлиять на боевиков в вопросе выполнения этих соглашений.