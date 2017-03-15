Портнов: суд в Бельгии отправил в тюрьму экс-первого заместителя главы ГПУ Баганца

Уголовный суд Бельгии вынес приговор, которым признал виновным и приговорил экс-первого заместителя генпрокурора Алексея Баганца за умышленное предоставление в 2014 году Европейскому Союзу недостоверной информации о бывшем заместителе главы Администрации президента Андрее Портнове, связанной с введением санкций.

На своей странице в Facebook Портнов сообщил, что суд приговорил Баганца к тюремному заключению на один месяц и штрафу в 6 тысяч евро.

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"Суд установил юридический факт преднамеренности действий чиновника ГПУ, ложности распространенной Генеральной прокуратурой в органах ЕС информации и приговорил его к одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере шести тысяч евро, которые необходимо заплатить в бюджет Бельгии", - написал Портнов.

Он отметил, что этот приговор Европейского суда "стал первым прецедентом, примером неотвратимости наказания, восстановления справедливости и возможности сопротивляться государственной машине без инструментов влияния и на чужой территории".

Портнов сообщил, что после вступления приговора в силу будут начаты процедуры, направленные на его исполнение в Украине и других странах мира.

Как сообщал УНИАН, Портнов осенью 2015 года выиграл в Суде ЕС дело в отношении примененных против него санкций. Он предположил, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из «черного списка», но поможет это не всем.

Портнова объявили в розыск в январе 2015 года - в деле по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.