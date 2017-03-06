Под судом в Киеве, где лежит Насиров, снова собираются активисты (фото)

Активисты требуют, чтобы Насиров остался под стражей и не сбежал, сообщает Автомайдан на своей странице в Twitter.

Читайте такжеНасиров: "У меня не было планов покидать страну"

"Ну что ж, как мы и обещали - Насиров не прошел. Народ снова начинает собираться, ждут уже с вещами для СИЗО", - говорится в сообщении.

Ну что же, как мы и обещали - #Насиров не прошел. ✊ Народ снова начинает собираться, ждут уже с вещами для СИЗО. Доброго утра. ✌️ pic.twitter.com/XzHlpP0RxE — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) March 6, 2017

В 9:30 должно начаться заседание, на котором будут избирать меру пресечения Насирову, 72-часовой срок содержания под стражей которого истек 5 марта ночью.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Киеве у здания суда начали собираться неравнодушные граждане, чтобы не допустить бегства Насирова.

Напомним, сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.