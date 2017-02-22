Валентин Резниченко: "Я и мои соратники - часть команды президента. Она сильная и работает"

Об этом в своем интервью изданию "Главком" заявил руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Мы активно привлекаем к работе с ОГА специалистов из всех сфер и давно перешли на проектное управление, когда под каждое отдельное задание - проект - собирается сводная команда специалистов из смежных направлений. Вот у нас есть Дмитрий Дубилет, мой советник, который, как мы точно знаем, достигнет результата. Поэтому мы активно занимались iGov и достигли в этом успеха. Также у нас есть общественная организация, которая вместе с нами занималась внедрением ProZorro. В результате закупки ведутся на должном уровне - проводятся семинары по пользованию системой, которые собирают полные залы. Кроме того, максимум информации о деятельности ОГА можно получить онлайн», - отметил он.

Как сообщалось,в январе 2017 года на Днепропетровщине через Prozorro было проведено более 8000 закупок. Таким образом, количество торгов на базе этой электронной платформы за год увеличилась в 5 раз. Наиболее активно в вProzorro работает Днепропетровская облгосадминистрация. В январе она совершила 2,5 тысячи закупок на 1,2 миллиарда гривен.

«В январе 2,7 тысячи предпринимателей соревновались за право продавать услуги или товары государстве. Год назад участников было всего около тысячи. На Днепропетровщине постоянно растет как количество лотов, зарегистрированных в Prozorro, так и количество предпринимателей, желающих сотрудничать с государством. Благодаря Prozorro бюджет экономит, а бизнес зарабатывает», - отметил губернатор Днепропетровщины.

В своем интервью Резниченко подчеркнул, что продвижение этих инициатив в области осуществляет команда президента Порошенко, которую он представляет.

«Это не команда Резниченко, а команда Президента, поскольку он отвечает за институт губернаторства, а мы продвигаем его инициативы. Я часто слышу, что у Петра Порошенко небольшая скамейка запасных. Но его команда сильная и работает, знаю это по себе, потому что я и мои соратники - ее часть», - подчеркнул он.