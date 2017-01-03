Парубий о "безвизе" для Украины: вопрос не снят с повестки дня Европарламента - он отсрочен

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, говорится на сайте парламента.

Он убежден, что в ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен.

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"Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, за нас будет подавляющее большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня - он отсрочен", - подчеркнул Парубий.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временного приостановления действия безвизового режима Европейского союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты междуинституционное переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.