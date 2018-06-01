События недели: версия читателей УНИАН – угроза Харькову и баталии в ПАСЕ

На этой неделе наших читателей интересовала ситуация с разведением сил в зоне АТО. Договоренности о разведении сил украинских подразделений и контролируемых Россией боевиков были достигнуты в Минске в рамках реализации Рамочного решения о разведении сил и средств от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В первую очередь разведение сил должно произойти в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская. Ключевое условие – соблюдение режима тишины в течении 7 суток.

Разведение сил проходит не всегда гладко, боевики то и дело нарушают взятое на себя обязательства о прекращении огня. Если в Петровском и Золотом разведение сил прошло относительно гладко и стороны уже приступили к разминированию территорий, то в районе Станицы Луганской постоянно фиксируются обстрелы. Украинская сторона уже пригрозила, что подобные действия ставят под угрозу соглашение о разведении сил на Донбассе и отвода наших войск в одностороннем порядке не будет. Ситуацию ухудшают постоянные обстрелы украинских позиций и на других направлениях, в особенности под Мариуполем, где ситуация накалена до предела.

На этом фоне читателей также очень взволновало признание главы администрации президента и экс-губернатора Харьковщины Игоря Райнина, заявившего о существовании серьезной угрозы дестабилизации ситуации в Харькове. Он, правда, уточнил, что эта опасность может грозить, только если власти будут сидеть, сложа руки. Но, все равно, звучит как-то неприятно. Ведь, казалось бы, даже к самым наивным за эти два с половиной года должно было прийти понимание, что приход «русского мира» в Харьков превратит его в очередную «черную дыру». Предлагаю харьковским властям в рамках устранения угрозы дестабилизации для особо непонятливых организовать бесплатные туры в «ДНР» и «ЛНР». Быть может, это поможет многим окончательно прозреть и понять, что у нас все не так уж и плохо.

Пока на реальном фронте идет сложное и не всегда успешное, но хоть какое-то движение по разведению сил, на дипломатическом развернулась целая битва, которая пока неизвестно чем закончится. Дело в том, что отдельные и довольно влиятельные представители ПАСЕ начали продвигать идею об изменении правил работы таким образом, чтобы делегация РФ смогла без проблем и ограничений войти в Ассамблею в январе 2017 года. На данный момент делегация РФ под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно этим санкциям российские депутаты лишены права голоса в ПАСЕ. Также их лишили права быть представленными в ее руководящих органах.

Чтобы долго не рассказывать о лоббистах РФ в ПАСЕ, можно обратить внимание на одно: за необходимость возобновления диалога с российской делегацией выступает сам президент ПАСЕ Педро Аграмунт. Он, не стесняясь, заявил на открытии осенней сессии, что «ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России». Один из членов нашей делегации, Ирина Геращенко, по этому поводу выразилась довольно едко, мол «частые поездки в Москву дали о себе знать».

У желания вернуть Россию в ПАСЕ есть две причины. Первая – это усталость европейцев от конфликта, они хотят уже начать вести хоть какой-нибудь диалог в рамках своих институтов. А делать это без представителей противоположной стороны довольно сложно. Вторая причина банальна, и быть может, перевешивает и первую – это деньги. Россия – крупный плательщик в бюджет Совета Европы, который на данный момент, судя по всему, сталкивается с проблемой финансирования.

Но им – свое, а нам – свое. Наша делегация развернула невероятно бурную активность, благодаря чему Бюро ПАСЕ отклонило инициативу о скорейшем внесении изменений в регламент, по которому Россия могла бы получить гарантии беспрепятственного восстановления своих прав в ассамблее. Правда, несмотря на реляции спикера парламента Андрея Парубия о великой «дипломатической победе», наши дипломаты признают, что основные сражения – еще впереди. У россиян сорвался только «блицкриг». Но остался еще вариант внесения изменений в регламент по стандартной, длительной процедуре. В общем, будет интересно.

На этой неделе бесславным концом наконец-то завершилась скандальная эпопея с депрессивным кокаинщиком, и по совместительству боксером Тайсоном Фьюри. Британский боксерский комитет лишил его лицензии боксера, в связи с чем он больше не сможет выходить на ринг. Кроме того, сам Фьюри заявил о добровольном отказе от двух чемпионских поясов по версиям WBO и WBA. Уверен, это к лучшему, и скоро все мы забудем об этой грустной и позорной страничке в истории бокса.

Также бесславно закончилась намечавшаяся и долго готовившаяся поездка царя всея Российской Федерации в Париж. После очередного обострения в Сирии и блокирования Россией в Совбезе ООН французской резолюции расстроенный президент Франции Франсуа Олланд решил, что ему не очень хочется открывать совместно с Путиным какой-то православный центр в то время, как российские бомбардировщики стремительно превращают жилые кварталы Алеппо в пустыню. О чем он и не преминул намекнуть: мол, не желаю перерезать красные ленточки, желаю поговорить о Сирии. Путин же, недолго думая, обиделся и заявил, что на нет и суда нет. И отменил поездку. Судя по всему, не расстроился никто – говорить им уже давно не о чем, слишком уж разные подходы и видение общих проблем.

За этими дипломатическими баталиями и разведением сил в зоне АТО наши читатели пропустили важное сообщение о новой договоренности России и Турции. А договорились они, ни много ни мало, построить «Турецкий поток» в обход Украины. Понятно, что подобные проекты гибнут чаще, чем рождаются, а если и доводятся до ума, то спустя годы с момента заключения договоренностей. Но, все же, это – очередной тревожный звоночек для нашей газотранспортной системы, которая может спустя несколько лет действительно оказаться никому не нужной.

Махнули украинцы рукой и на новости об ожидаемой отмене виз для путешествий в страны Шенгенской зоны. На этой неделе стало известно, что процесс получения безвиза нашей страной снова застопорился. После того, как законодательный акт об отмене виз для украинцев был в конце сентября одобрен профильным комитетом Европейского парламента, этот документ должен быть вынесен на голосование во время пленарного заседания. Впрочем, сперва Европейская Комиссия и Европарламент должны в трехстороннем диалоге согласовать окончательный текст документа с Советом ЕС. И вот как раз в Совете ЕС этот вопрос и «завис». Прогнозировать, когда будет завершено его рассмотрение, не берется никто.

Президент Порошенко, еще в августе обещавший украинцам, что до отмены виз осталось несколько недель, срочно позвонил Меркель и обсудил с ней «ускорение предоставления Украине безвизового режима». Судя по тому, что больше ничего конкретного в сообщении пресс-службы сказано не было, сериал продолжится и в следующем году. Так что тем, кто уже начал планировать новогодние поездки, советую на безвизовый режим не сильно рассчитывать. Всего вам доброго и до следующих встреч!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН