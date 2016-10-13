Боевики срывают соглашение о разведение сил по линии соприкосновения - СЦКК

Об этом говорится в заявлении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого, опубликованном пресс-центром штаба АТО.

Как отмечают в СЦКК, в последние дни наблюдается эскалация ситуации и значительное увеличение нарушений режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения сторон, в том числе с использованием вооруженными формированиями ОРДО/ОРЛО вооружения и военной техники, которые должны быть отведены на определенные Минскими соглашениями расстояния.

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"Так, 10 октября было зафиксировано 49 обстрелов, в том числе 25 (336 снарядов и мин) из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также 120 и 82 мм минометов. 11 октября зафиксировано 48 обстрелов по позициям ВС Украины было выпущено 629 мин и снарядов разных калибров. Уже 12 октября по состоянию на 22.00 зафиксировано 41 обстрел (988 снарядов и мин). Только в течение последних дней погибли 2 и ранено 19 военнослужащих ВС Украины", - говорится в сообщении.

"Наибольшее огневое воздействие на днях потерпело Мариупольское направление, на которое пришлось около половины всех обстрелов. За неполные трое суток на этом направлении зафиксировано более 1600 разрывов артиллерийских снарядов и мин. Неспокойно и вблизи участков, где произошло разведение сил и средств, что подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ", - отметили в СЦКК.

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Как рассказали в СЦКК, среди прочего, 12 октября около 20.15 наблюдатели украинской стороны визуально наблюдали, как в пределах участка разведения №1 (Станица Луганская), возле пешеходного моста, группа вооруженных лиц на территории ОРЛО начала беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия, а в 20.53 был осуществлен обстрел позиций подразделений ВС Украины из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела) и 7 очередей из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех указанных фактах украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

"Указанное свидетельствует о нежелании руководства ОРДО/ОРЛО выполнять Рамочное решение Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств, и ставит под сомнение возможность разведения сил и средств на участке №1 в течение ближайшего времени. Таким образом руководство ОРДЛО в очередной раз срывает выполнение Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - подчеркнули в СЦКК.