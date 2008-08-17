Ющенко думает, что нация вынесет моральные уроки из наводнения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что ликвидация последствий наводнения является тем делом, вокруг которого должны сплотиться все граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО посетил Галич Ивано-Франковской области, где принял участие в торжественном начале строительства новой улицы для пострадавших от наводнения людей. Планируется, что здесь будут построены 20 новых домов.

В своем выступлении Президент поблагодарил всех, кто приобщился к этому проекту. Он еще раз подчеркнул, что ликвидация последствий наводнения является делом, вокруг которого должны сплотиться все граждане Украины. «Я убежден, из трагедии 6 областей мы сделаем самые сильные моральные уроки для нации», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил многие позитивные шаги, реализованные на уровне местной власти пострадавших территорий.

Президент напомнил, что в области нужно построить 283 жилых дома; 122 семьи, дома которых были разрушены, хотят получить новое жилье, а не денежную компенсацию за нанесенные стихийным бедствием убытки. По словам В.ЮЩЕНКО, под такое строительство уже выделены земельные участки и разработаны 5 типовых проектов, из которых предлагается сделать выбор каждой семье.

Также глава государства ознакомился с ходом восстановления моста через реку Быстрыця Солотвинская у села Драгомырчаны на автодороге национального значения Стрый - Черновцы - Мамалыга.

При условии нормального финансирования этот объект будет завершен ориентировочно через год. Общая стоимость строительства нового моста - 90 миллионов гривень. Однако уже через несколько дней завершится сооружение временного моста.