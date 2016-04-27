Кабмин уволил Павленко и назначил Шафранского и.о. министра здравоохранения
16:04, 27 апреля 2016Политика
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Кабинет министров назначил заместителя министра здравоохранения Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра.
Шафранского назначили и.о. министра / Фото УНИАН
По информации источника в Кабинете министров Украины, своим решением Кабмин уволил с должности первого заместителя министра охраны здоровья Александру Павленко и назначил исполняющим обязанности министра охраны здоровья Виктора Шафранского, сообщает ДС.
Ранее Александру Павленко неоднократно обвиняли в лоббировании интересов одной из фармацевтических компаний. В частности, с ней связывали блокирование регистрации более 850 лекарственных препаратов. Кроме того, ее обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства Украины.
Обнародование соответствующего решение Кабмина ожидается в ближайшее время.
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