Нафтогаз превратят в большой бизнес и «срастят» с Газпромом?

Подчиненный Тимошенко председатель Нафтогаза Дубина выступает за продажу НАК… Добычу нефти и газа на Черноморском шельфе он предлагает вести вместе с российским Газпромом…

В субботу в прессе вышло интервью с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом Дубиной, в котором он сделал сразу два сенсационных заявления.

По его мнению, сегодня необходимо, во-первых: начать подготовку к оценке и продаже Нафтогаза, причем продавать «не отдельно взятую ГТС, не скважины, а всю компанию» целиком. На базе нынешней национальной акционерной компании, считает ее глава, надо построить «большой бизнес», который станет подходить к украинскому внутреннему газовому рынку с предельно жесткой позиции. Дубина специально уточнил, что украинский газовый монополист не должен быть донором «в ценах на газ для населения, предприятий теплокоммунэнерго. Заплатил – получи газ. Нет – нет».

А во-вторых: Дубина предложил собственный план разработки залежей нефти и газа на Черноморском шельфе. А именно – вести добычу вместе с российским Газпромом, «и отдавать им нефть в обмен на газ, который нам больше интересен». Речь идет о совместно добытых энергоносителях. Такой способ раздела Дубина объяснил тем, что нефть Украине не интересна – она и так вся коммерческая. Потому он и говорит о газе, что для Нафтогаза нефть – «уже не бизнес», мол, условия сейчас такие.

Разумеется, прежде чем приступать к реализации «плана Дубины», придется разобраться с уже существующими добытчиками газового конденсата на Черноморском и Азовском шельфах. Среди них Дубина упомянул канадскую Shelton Canada Corp и британскую CBM Oil. Но тут, как считает глава Нафтогаза, проблем возникнуть не должно: этим компаниям уже сообщили “о расторжении договоров о совместной деятельности». Якобы, на основании того, что они «не то, что не отдают государству его долю, они не отдают газ для населения, – им невыгодно». Странно только: Дубина прямо не упомянул, что называется подобное поведение не иначе как нарушением условий соглашения (конечно, в том случае, если такое условие действительно фигурирует в документах). Или все не так просто?

В войне с Vanco открыли новый фронт?

Примечательно, что в один день с «планом Дубины» появился и комментарий секретаря СНБО Раисы Богатыревой, которая пожелала предотвратить угрозу национальной безопасности Украины в энергетической сфере… немедленной разработкой запасов нефти и газа на Черноморском шельфе. При этом в ее словах был и один интересный нюанс: «Неотложное освоение шельфа позволит избежать критической зависимости Украины от поставок углеводородов из одного источника – Российской Федерации». И для полноты картины Богатырева добавила, что национальные возможности при разработке континентального шельфа почти не используются, поскольку «государственным компаниям не хватает надлежащих финансовых и технико-технологических ресурсов для осуществления такого масштабного проекта».

То есть вести разработки в Черном море надо срочно, иначе национальная безопасность окажется под угрозой, но при этом в качестве добытчиков нельзя рассматривать ни Газпром, ни украинские компании. Методом простого исключения получаем: Vanсo International Ltd, которая в присутствии Виктора Ющенко подписала договор о разработке именно Черноморского шельфа, после передала свои права Vanco Prykerchenska, решением Кабмина Юлии Тимошенко была лишена лицензии, сочла это незаконным и начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины.

Напомним, что Ющенко открыто вмешался в ситуацию, остановив своим указом действие распоряжения правительства от 21 мая №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря», и заявив, что в случае обращения компании в суд, Украина может потерять около 200 миллиардов долларов только на возмещение убытков Vanco. Также напомним, что в Vanco остались довольны консультациями с созданной Президентом комиссией (во главе с Богатыревой), которая должна была помочь правительству урегулировать проблему с компанией.

С учетом всего сказанного «план Дубины» может подразумевать вмешательство Газпрома (в качестве еще одной заинтересованной стороны) в спор вокруг Vanco на стороне Юлии Тимошенко. А может случиться и так, что российский монополист согласится выплатить Vanco компенсацию за расторжение договора с ней в обмен на некие преференции в соглашении о разделе продукции с Украиной. Скажем на разрешение реализовать на внутреннем украинском рынке свою часть добычи в придачу к уже существующему прямому выходу на рынок Украины (на сегодняшний день – лимитированному), который Газпром получил в обмен на согласие ликвидировать посредника «УкрГазЭнерго».

Два монополиста для одного рынка – не много ли будет?

Помимо того, что предложенная Дубиной продажа украинского газового монополиста в частные руки может быть интересна сама по себе (в первую очередь, для потенциальных хозяев компании), приватизацию НАК можно рассматривать как создание противовеса допущенному на украинский рынок Газпрому. И это может стать необходимой операцией, при условии, что дальнейшая стратегия развития газовых отношений с Россией предусматривает расширение присутствия Газпрома в экономике Украины.

В качестве аргументов для «народных масс» можно вспомнить многочисленные жалобы Нафтогаза на массовые неплатежи, убыточную «по определению» деятельность, балансирование компании на грани банкротства, о чем твердят опять-таки не первый год… Подобные месиджи кстати будут полезны и в процессе оценки компании.

Еще один факт: все в ту же субботу, после того, как Кабмин приступил к утверждению изменений в бюджет-2008, в Секретариате Президента заявили, что Кабмин Тимошенко игнорировал предложения главы государства. В частности, в вопросе предоставления миллиарда гривен на стабилизацию финансовой ситуации в Нафтогазе. И добавили, что будут настаивать на внесении этой поправки при рассмотрении бюджета в Верховной Раде.

Напомним, что ранее СНБО инициировал реструктуризацию НАК «Нафтогаз Украины». Речь шла о том, чтобы раздробить НАК на несколько компаний, а именно: «разграничить добычу, транспортировку, распределение и поставку природного газа как отдельные виды деятельности».

В принципе идею СНБО (с или без последующей приватизации) можно рассматривать как полноценную альтернативу продаже Нафтогаза целиком. Преимущества тут очевидны: сам же Дубина и признал: газовой благотворительностью компания после приватизации заниматься не будет. А конкуренция на рынке не позволит задушить отечество ценами на газ. Впрочем, очевидны и недостатки: государство Украина на данном этапе не способно эффективно контролировать газовые компании, независимо от их размера. И, скажем, взрыв бытового газа в жилом доме в Днепропетровске это наглядно продемонстрировал.

Впрочем, пока еще есть надежда, что не понадобится ни приватизация, ни дробление Нафтогаза. Назначенный по квоте БЮТ глава НАК пользуется репутацией успешного кризисного менеджера. Среди его успехов в этой области можно вспомнить выведение из кризиса Алчевского металлургического комбината (1998–1999) и Криворожстали (1999–2001). Правда, оба предприятия впоследствии оказались в частных руках…

Елена Перегуда