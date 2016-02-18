Луценко рассказал, почему не все депутаты от БПП голосовали за отставку правительства

Об этом рассказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, говорится в распространенном пресс-службой БПП сообщении.

"Мы собирались сегодня для "разбора полетов". Еще на заседании фракции в понедельник десять депутатов не проголосовали за отставку правительства по разным соображениям. Мы откровенно знали, что такое количество не проголосует. Не голосовали, в частности, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Так это их кто-то хочет обвинить в том, что они кому-то продались? Или они делали "заготовленный" сценарий? Или Анатолий Матвиенко или Александр Третьяков? Их позиция: "над нами висит "дамоклов меч", травма 2005 года и мы не можем повторить сценарий хаоса, не зная кандидатуры следующего премьера", – объяснил Луценко.

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Также лидер фракции отметил, что президент, которого обвиняют в "договорняках", перед отчетом правительства выступил с соответствующим заявлением, где призвал правительство к отставке.

Вместе с тем, Луценко сообщил, что часть депутатов поставили подписи "за" отставку правительства, но не голосовали. Такие, по его словам, объяснили, что после общения с коллегами из "Народного фронта" изменили свою позицию.