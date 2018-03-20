Вехи недели. Отпор в Мюнхене, добрые намерения Яценюка и маневры миноритариев

В столице Баварии, пусть и на разных панелях, прозвучали противоположные по температурным показателям утверждения. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев уверил слушателей, что Запад и Россия опустились к состоянию холодной войны, и начал беззастенчиво шантажировать западный политический бомонд дальнейшим ухудшением двусторонних отношений. Украинский президент Петр Порошенко напомнил Западу, что в Украине продолжается далеко не гражданская война, а агрессия России, отметив, что прощать действия Кремля – означает допускать серьезную ошибку. Безусловно, политическим лидерам западного мира необходимо будет осознать сказанное и Медведевым, и Порошенко, а это означает, что Украине нельзя сбавлять обороты в ее борьбе за разъяснение происходящего в нашей стране. Подобного разъяснения требуют и заявления послов «Большой семерки», обеспокоенных темпами реформ в Украине, и выпад Кристин Лагард, выразившей недопонимание пробуксовыванием нашей страны на пути осуществления реформ.

Правительство Арсения Яценюка тем временем сосредоточилось на подготовке к отчету о проделанной работе. Парадоксальным образом (в украинской политике многие не ищут легких путей) она осуществляется через демонстрацию будущей нетерпимости к политическому давлению и обещанию осуществить 379 конкретных действий в рамках программы действий Кабинета Министров в 2016 году.

Потерянное время отражается на ситуации внутри коалиции, которая зависла в хрупком равновесии между готовностью уволить кабинет Яценюка и ограничиться отдельными министрами и назначением на вакантные должности ряда новых лиц. Петр Порошенко пытается публично дистанцироваться от процесса влияния на отношения внутри законодательной и исполнительной власти. Получается не слишком убедительно, поскольку модус операнди украинских политиков предполагает активное апеллирование к президентской позиции.

Пока Арсений Яценюк убеждал западных дипломатов в жизнеспособности своего кабинета, фракция «Самопомощь» начала сбор подписей за резолюцию недоверия правительству среди парламентариев. Хотя формально эти векторы не пересекаются, позиция Андрея Садового, переизбранного на партийном съезде в Харькове лидером «Самопомощи» звучит весьма бескомпромиссно. Правда, Андрей Иванович не спешит называть своего кандидата в премьеры.

Юлия Тимошенко вернулась из-за океана с довольно неожиданным соратником – Валентином Наливайченко, объявившим о готовности вести борьбу с коррупцией плечом-к-плечу с лидером «Батькивщины» и излучающим стремление искупить «УДАРную» политическую молодость. Для демонстрации своей обретенной преданности Валентин Александрович поведал в эфире одного из телеканалов о стремлении соратников Виктора Ющенко во время его президентства прищучить Юлию Владимировну. Можно только представить, как тяжело Наливайченко жилось с этой информацией несколько последних лет. Тимошенко продолжает настаивать на отставке правительства.

С оптимизмом в будущее в нынешней ситуации могут смотреть только в Национальном антикоррупционном бюро. К нему, во-первых, пока есть какое-никакое доверие, во-вторых, есть возможность завести полезные знакомства среди подследственных из числа депутатов и чиновников, в-третьих, общественный запрос на борьбу с коррупцией настолько мощный, что НАБУ не останется без работы на протяжении еще доброго десятка лет минимум.