В "УКРОПе" заявляют о попытке сорвать выборы городского главы Днепропетровска

Об этом говорится в заявлении «Украинского объединения патриотов – УКРОП», опубликованной пресс-секретарем партии на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас ЦИК проводит экстренное совещание, на котором планируется сорвать выборы городского головы.

"Это может быть осуществлено путем отмены постановлений, принятых городской территориальной избирательной комиссией Днепропетровска из-за отсутствия и бездействия председателя ТИК Валентины Панкулич относительно представлений о замене членов районных и участковых избирательных комиссий. Таким образом планируется создать впечатление, что кандидатуры районных в городе и участковых комиссий, поданные на замену, стали членами избиркомов незаконно", - говорится в сообщении.

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В "УКРОПе" считают, что в случае отмены таких представлений может сложиться ситуация, когда ЦИК посчитает, что голосование и подсчет голосов, а также установления результатов выборов осуществлено вроде бы нелегитимными избирательными комиссиями.

Вследствие этого выборы городского головы в Днепропетровске могут быть не признаны.

"Кроме того, что ожидаемое решение ЦИК является таким, что противоречит закону, последствия его для Днепропетровска трудно спрогнозировать", - отметили в партии.

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"Мы обращаемся к лидерам парламентских фракций, народным депутатам и международным наблюдателям, журналистам, общественности, Президенту Украины с просьбой высказать четкую позицию относительно защиты волеизъявления жителей Днепропетровска", - отмечается в заявлении.