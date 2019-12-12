С февраля Минкульт лишат несвойственных функций

Сейчас более 60% времени сотрудники тратят на несвойственные функции, в частности, решают текущие вопросы организационного характера.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины с 1 февраля 2020 года будет лишено несвойственных функций.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, которое состоялось 11 декабря, сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Читайте такжеЗаконодательство должно устанавливать правила контента медиа - Минкульт

Он представил организационную модель обеспечения реализации государственной культурной и информационной политики.

«В стране был проведен эксперимент по разделению политических функций и функции выполнения. И Министерство культуры, молодежи и спорта Украины с первых месяцев нового года полностью перейдет на разделение этих функций», - сказал министр.

По словам Бородянского, был проведен функциональный аудит министерства, который показал, что более 60% времени сотрудники тратят на несвойственные функции, в частности, решают текущие вопросы организационного характера.

«Реформа предусматривает: лишение министерств несвойственных полномочий, в частности по предоставлению административных услуг, управлению объектами государственной собственности и контрольно-надзорных функций; изменение фокуса работы министерств на формирование политик, превращение их в аналитико-властные центры, которые будут лидерами во внедрении реформ и повысят эффективность деятельности правительства в целом», - сказал министр.

Таким образом, после реформы будет отдельно Министерство культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС) и ряд агентств, или государственных учреждений, которые уже созданы и реализуют отдельные виды государственных политик.

В структуре МКМС будет: Госкино, Институт национальной памяти, Государственное агентство по спорту, Государственное агентство по развитию молодежи и гражданского общества, Агентство по развитию искусств, Служба культурного наследия и Инспекция культурного наследия, Агентство художественного образования, Госкомтелерадио и Служба по этнополитике и свободе совести.

Создана новая структура центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), которая состоит из семи государственных агентств: Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества Украины; Государственное агентство развития туризма; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство по вопросам искусств Украины; Государственное агентство по вопросам художественного образования Украины; Государственная служба охраны культурного наследия Украины и Государственная инспекция культурного наследия Украины.

Кроме того, Бородянский сообщил, что Министерство культуры также станет экспериментальным, где будет отрабатываться «реформа поддерживающих функций», которые будут объединены в одном месте для всех подразделений. С этой целью разрабатываются изменения в законодательство. Все учреждения будут подчиняться не министерству, а именно госагентствам.

Бородянский представил цели, приоритетные задачи, а также шаги в первый год работы госагентств. В частности, приоритетными задачами по развитию туризма определены: рост количества иностранных туристов как минимум на 500 тыс. ежегодно и увеличение вдвое количества людей, которые выезжали в другую область.

В свою очередь заместитель министра Ирина Подоляк сообщила, что планируется также разделить функции бывшего Министерства культуры.

По ее словам, Государственное агентство по вопросам искусств будет реализовывать политику, наработанную министерством в сферах, касающихся театра и всех перформативных искусств - цирка, музыкальных коллективов, а также регионального сотрудничества. Его цель - увеличение вдвое количества людей, посещающих культурные события как в целом, так и секторально, а одной из задач станет увеличение заказ и исполнения театрами, концертными залами, филармониями современных украинских и современных мировых художественных произведений (не менее 20%).

«Государственное агентство по вопросам художественного образования Украины должно создать систему сквозного, непрерывного художественного образования», - подчеркнула Подоляк.

По ее словам, Государственная служба охраны культурного наследия должна упорядочить, синхронизировать законодательство с градостроительным законодательством, должным образом следить и мониторить за состоянием соблюдения законодательства, эта госслужба будет разъединена с Государственной инспекцией культурного наследия Украины. В последней будут работать инспекторы, которые на месте будут давать предписания.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины с 1 февраля 2020 года полностью перейти на новую систему управления.