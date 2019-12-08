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Украинская диаспора вышла на митинг в Париже перед «нормандской встречей»

16:46, 08 декабря 2019
Политика
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Украинская диаспора вышла на митинг в Париже / фото Анна Гармаш

Представители украинской диаспоры вышла на митинг в Париже накануне встречи в «нормандском формате» лидеров Украины, Франции, Германии и России.

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Как сообщает Громадское, участники акции имеют цель предостеречь французского президента Эммануэля Макрона перед переговорами 9 декабря, что мир любой ценой невозможен.

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев и украинская община Франции.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2019 года в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти готовы к любому развитию событий в контексте переговоров в «нормандском формате».

«Если мы договоримся; если мы договоримся частично; если мы не договоримся», - уточнил он.

«Все органы государственной власти, Вооруженные силы, специальные службы готовы к любому сценарию. События будут развиваться в зависимости от того, каким образом будут проведены переговоры 9 декабря и какие будут достигнуты условия», - добавил секретарь СНБО.

Он выразил надежду, что переговоры, в которых со стороны Украины будет участвовать «мощная команда» специалистов, будут успешными для Украины.

Данилов заверил, что «никакой сдачи национальных интересов, никакой капитуляции» президент Украины не допустит.

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Теги: #нормандский формат#украинская диаспора