«Народный фронт» требует в пятницу отчета Генпрокурора из-за заявлений Гордиенко

Об этом заявила заместитель председателя фракции Виктория Сюмар сегодня во время Согласительного совета.

Она отметила, что чиновник Гордиенко «решил пойти ва-банк» в ответ на отстранение из-за подозрения во взяточничестве и с помощью российских СМИ делает себя жертвой политических репрессий.

«Обнародованные им суммы касались проверок 2013 года правительства Януковича-Азарова. Результаты правительственной проверки, где очень подробно описаны результаты его работы и обвинений. Я передаю их, и очень прошу ознакомить с этими документами народных депутатов для того, чтобы всем было понятно о чем идет речь», - обратилась к руководству Верховной Рады Виктория Сюмар.

«Большая просьба, чтобы комитет по противодействию коррупции, который возглавляет Егор Соболев, рассмотрел этот вопрос, сделав слушания максимально публичными, чтобы там выступили представители правительства и все заинтересованные лица», - отметила представитель «Народного фронта».

«Мы так же требуем от Генерального прокурора в пятницу отчитаться, что сегодня сделано в деле расследования относительно коррупционного скандала как в деле с Гордиенко, и так же в делах, которые были возбуждены по представлению премьер-министра относительно всех отстраненных правительством руководителей государственных предприятий», - подчеркнула Сюмар.

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» отметила, что ситуация, которая сложилась, требует политической оценки.

«В первую очередь, оценки от Президента Петра Порошенко, который 10 лет назад оказался в очень похожей ситуации. Он хорошо знает, что такое коррупционное обвинение, которое ничем не заканчивалось, но которое приводит к глубоким политическим кризисам и реваншу олигархических сил, которые претерпели достаточно серьезных последствий от решений, которые принимает правительство и парламент», - сказала Виктория Сюмар.

Она также отметила, что в Украине реализуется хорошо подготовленный сценарий искусственного создания глубокого политического кризиса, цель которой - существенное ослабление страны как подготовка к военному вторжению и его обоснование.

«Политический кризис - это «фейковые» коррупционные скандалы, это развал коалиции, отставка правительства и резкое ухудшение экономической ситуации как следствие этого. В таких условиях страна не сможет противостоять внешнему врагу, который уже есть на нашей территории и готовится к дальнейшим наступлений», - подчеркнула Сюмар.