ЕС предложил Зеленскому совершить первый визит в Брюссель
Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского осуществить свой первый визит в Брюссель.
Как сообщила пресс-служба Зеленского, об этом еврокомиссар сказал сегодня во время встречи с новоизбранным главой государства в Киеве.
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Также Хан предложил помощь в переговорах о газовых отношениях с Россией, в частности, в контексте окончания контракта на транзит российского газа в конце этого года.
Зеленский заверил, что «наш европейский выбор безальтернативный».
«Я, как гарант Конституции, буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах», - сказал он.
«Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», - сказал Зеленский и сообщил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.
Стороны также обсудили конфликт на востоке Украины. «Наша цель - прекратить огонь», - подчеркнул он.