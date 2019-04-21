Как Украина выбирала президента

Утром в воскресенье, 21 апреля, не открылся только один избирательный участок на всю страну - в Лебединском. В ЦИК объяснили, что этот участок находится на Донбассе, вплотную к линии разграничения, поэтому участковая комиссия не рискнула запускать голосование. Однако к 16-00 появилась информация, что 192 человека, включенных в избирательный список по этому участку, могут прийти и отдать свой голос – участок открылся.

А вот один из участков в Волновахе в той же Донецкой области, был временно закрыт: после полудня в местную полицию позвонил аноним и сообщил, что здание школы, в котором расположен участок, заминировано. Из помещения были эвакуированы члены избирательной комиссии и местные жители, которые пришли проголосовать, квартал был оцеплен. После проверки сотрудниками полиции, ГСЧС, взрывотехнической и кинологической службами, уже в 13-05 участок возобновил свою работу.

К полудню правоохранительные органы уже зафиксировали по всей Украине 281 обращение в связи с нарушениями на выборах. «В основном, это факты, связанные с незаконной агитацией – 57 обращений, фотографированием бюллетеней – 13 обращений, угрозой физической расправы и подкупом избирателей – по два, выносом бюллетеня – один», - рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

К двум часам пополудни количество заявлений и сообщений о вероятных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, увеличилось практически вдвое. По словам спикера Министерства внутренних дел, советника министра внутренних дел Ивана Варченко, по четырем из 562 сообщений были начаты уголовные производства, а информация об этом внесена в Единый реестр государственных досудебных расследований.

К 17-00 в Национальной полиции отметили, что получили 938 сообщений о нарушении избирательного процесса, было открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов. Больше всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В это же время в Центральной избирательной комиссии отметили, что жалоб о ходе избирательного процесса им не поступало. «Выборы проходят в штатном режиме, не фиксируется системных нарушений, которые бы повлияли на волеизъявление граждан… Фиксируются лишь единичные нарушения относительно попыток вынести бюллетени за пределы участка. Были случаи, когда бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать… Но таких случаев меньше, чем в первом туре», - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Действительно, украинцы «креативили» на выборах, как могли. Так, на одном из участков в Кривом Роге женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, съела часть бюллетеня.

Похожий случай произошел и в Чернигове. Там на одном из участков мужчина, сделав вид, что проголосовал, попытался вбросить в урну кусок обоев, а бюллетень забрать с собой. А когда наблюдатели и члены избирательной комиссии это обнаружили, он попытался съесть бюллетень.

По данным гражданской сети «Опора», на одном из избирательных участков в Деснянском районе столицы правоохранители задержали избиратели, который сфотографировал свой бюллетень и попросили удалить снимок, поскольку, в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона «О выборах президента Украины», голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей - фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования - запрещается и является нарушением тайны голосования.

А вот кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский повторил «подвиг» одного из своих соперников в первом туре – Олега Ляшко – продемонстрировал свой заполненный бюллетень на участке. За что будет оштрафован. В полиции Киева сообщили, что такие действия квалифицируются по ст. 212-10 (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан, а размер штрафа определит суд.

К слову, аналогичное нарушение сделал и один из богатейших людей Украины по версии журнала «Фокус» Павел Фукс.

Впрочем, гораздо чаще в Сети появлялись фото не проголосованных, а испорченных бюллетеней. Кто-то сознательный на бюллетене сообщает, что оба кандидата, вышедшие во второй тур – «Не мой выбор!». Кто-то разочаровавшийся дописывает в нем «своего» кандидата – «Ляшко», «Юлия Тимошенко», «Батька Махно»… А кто-то вообще не находит ничего лучше, как передать свои душевные муки: «Как унять эту боль?».

Кроме того, наблюдатели «Опоры» зафиксировали вброс бюллетеней на одном из участков в Луганской области, а в одесской области на избирательном участке, размещенном в психиатрической больнице, был зафиксирован факт принудительного голосования.

Как бы там ни было, наблюдатели и эксперты признают – нынешние выборы в нашей стране были одними из наиболее демократичных.

По данным Национальногоэкзит-пола, по состоянию на 18-00 за Владимира Зеленского проголосовало 73,2% избирателей, за Петра Порошенко - 25,3% избирателей.

Еще до оглашения результатов экзит-пола, в команде действующего главы государства Петра Порошенко отметили, что признают любой выбор украинского народа. «Украина – демократическая страна, и наша команда признает любые результаты», - заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзит-пола обратился к избирателям и пообещал: «Я не подведу вас всех».

Впереди Украину ждет подсчет голосов Центральной избирательной комиссией, официальное оглашение результатов волеизъявления, инаугурация президента, а также выборы в Верховную Раду.

Цифры:

Выборы президента Украины прошли на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

По всей стране работали 29 982 избирательных комиссий.

В заграничном избирательном округе открыты 101 избирательный участок.

Для участия в выборах президента Украины зарегистрировано 30 311 492 избирателя.

Место голосования временно изменили 325 604 избирателя.

Самому старшему избирателю, проголосовавшему на президентских выборах, исполнилось 99 лет. Это Михаил Едомаха из Чернигова.

УНИАН