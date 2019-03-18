"Сразу после выборов": Порошенко рассказал, когда планирует начать возвращение Крыма

Он также отметил, что Украина не пойдет ни на какие торги относительно полуострова.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Крым будет возвращен Украине, и ни на какие торги и подковерные договоренности власть никогда не пойдет.

Об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости государства.

«Первая позиция, что мы должны понимать, кто нам противостоит. Одна из крупнейших военных машин мира - тоталитарная, которая поставила задачу на сегодняшний день сделать незаконную аннексию Крыма. И первое, что мы сделали - сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма», - отметил Порошенко.

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«Вторая позиция - ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов. Поскольку вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым», - добавил он.

Президент отметил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность, обеспечивает экономический рост.

«То же будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс в отношении голубых шлемов (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса - УНИАН)», - отметил Порошенко.

«Подчеркиваю, что юрисдикция специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем абсолютно четкий план, буквально понедельно, что мы должны делать для этого», - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил Меджлис крымскотатарского народа.

«Отдельно хотел бы к ним обратиться - верьте, мы будем бороться за то, чтобы освободить Крым. Мы никогда ни дня не забываем о вас. И мы гордимся вашей борьбой. Вместе мы точно победим», - добавил Порошенко.