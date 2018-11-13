САП на 15 ноября вызывает экс-руководителя ГФС Продана, который находится за границей

В САП обещают предпринять "меры процессуального воздействия", если тот не появится. Между тем ведомство не уточнило, с какой целью вызывают Продана.

Бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана вызывают на четверг, 15 ноября, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Читайте такжеГройсман о Продане: пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сообщил в комментарии УНИАН. «Он вызван (в Специализированную антикоррупционную прокуратуру - УНИАН) в четверг на 10:00. Посмотрим, явится ли он», - сказал Холодницкий.

«Сейчас говорить о каком-то его побеге нет оснований. Если он не явится, то будем принимать меры процессуального воздействия, а именно - привод с целью проведения тех или иных следственных процессуальных действий», - добавил Холодницкий.

Руководитель САП не уточнил, с какой целью вызывают Продана. При этом Холодницкий подчеркнул, что экс-руководитель ГФС на сегодняшний день может свободно передвигаться.

Стоит отметить, что сегодня на своей странице в Facebook Продан написал, что в настоящее время находится за пределами Украины.

Продан отметил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для проведения медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку украинские врачи утверждают, что его «проблема решается хирургическим путем».

«7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата её регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья. Такое впечатление, что вызов намеренно направили в адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, что я избегаю общения с правоохранительными органами», - написал он.

Продан утверждает, что с июля этого года еще в должности руководителя ГФС, а также после освобождения, находясь в Украине, через адвокатов обращался в милицию с предложением прийти и предоставить все необходимые пояснения, но «никакой реакции на многочисленные обращения не последовало».

Также Продан высказал предположение, что «непонятная игра следственных органов» преследует цель объявить его в розыск, чтобы «безосновательно и бездоказательно сделать виновным».

При этом, экс-и.о. председателя ГФС заявил, что по возвращении с лечения сможет предоставить необходимые документы и исчерпывающие пояснения.

Как сообщал УНИАН, правительство назначило Продана исполняющим обязанности председателя ГФС в июле 2016 года. В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.

16 июля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют возможные правонарушения Продана.

29 августа ТСН.ua из собственных источников в САП стало известно, что генпрокурор передал в антикоррупционную прокуратуру часть материалов уголовного производства, касающихся Продана. По данным источника, речь идет о якобы приобретении и строительстве недвижимости через подставных лиц в Украине и Турции.

5 сентября Продан по собственному желанию уволился из ГФС и заявил о намерении принять участие в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя фискальной службы.