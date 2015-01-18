Эвакуированных из Донецкого аэропорта "киборгов" везут в Одессу

Об этом в Facebook сообщила Ирина Медушевская, пишет Украинская правда.

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"В Одессу везут раненых героев из донецкого аэропорта (93 аэромобильная бригада. Областная станция переливания крови работает в понедельник с 8 до 15:00. Будут нужны все группы крови). При сдаче крови укажите, что сдаете для 411 госпиталя", - отметила она

Как известно, ранее Юрий Бирюков сообщил, что из донецкого аэропорта вывезли 23 раненых бойцов.