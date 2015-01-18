Эвакуированных из Донецкого аэропорта "киборгов" везут в Одессу
00:31, 18 января 2015Политика
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Раненых украинских военных, эвакуированных из Донецкого аэропорта, доставят в Одессу.
facebook /andriy.tsaplienko
Об этом в Facebook сообщила Ирина Медушевская, пишет Украинская правда.
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"В Одессу везут раненых героев из донецкого аэропорта (93 аэромобильная бригада. Областная станция переливания крови работает в понедельник с 8 до 15:00. Будут нужны все группы крови). При сдаче крови укажите, что сдаете для 411 госпиталя", - отметила она
Как известно, ранее Юрий Бирюков сообщил, что из донецкого аэропорта вывезли 23 раненых бойцов.
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