Турчинов: Передвижение через линию столкновения будет значительно ограничено

Как отмечается в сообщении, Секретарь СНБО сказал, что для проведения комплексных антитеррористических мероприятий введены ограничения передвижения по территории, где проходит антитеррористическая операция.

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«Через линию столкновения создано семь транспортных коридоров, все остальные пути перекрыты», - пояснил он.

Турчинов отметил, что все транспортные средства и физические лица, которые будут пытаться пересечь эти коридоры, подлежат тщательной проверке.

«Кроме того, в случае обстрела в районе 30-километровой зоны вокруг транспортных коридоров, они будут перекрываться на неопределенный срок», - подчеркнул он.

Проинспектировав один из таких пропускных пунктов, расположенных на направлении Курахово-Марьинка-Донецк, Секретарь СНБО отметил, что этот пропускной пункт функционирует «достаточно эффективно, организованно и без очередей».

«Отдельные местные жители, разумеется, выражают недовольство через некоторые ограничения в передвижении, но вопросы безопасности миллионов наших граждан намного важнее», - отметил Турчинов.

Кроме того, Секретарь СНБО во время посещения передовых позиций украинских военных, провел оперативное совещание в поселке Писки возле Донецкого аэропорта.

По словам Турчинова, во время совещания обсуждался вопрос усиления мер безопасности в зоне проведения антитеррористических мероприятий.

«Российские террористические группировки постоянно нарушают договоренности о прекращении огня, но на каждый выстрел в нашу сторону будет адекватный ответ», - сказал он, добавив, что для того, чтобы это обеспечить "Украина имеет все необходимые современные средства», подчеркивается в сообщении.