На блокпосты в зону АТО отправят налоговиков – будут проверять грузы

Государственная фискальная служба Украины намерена создать при штабе сил Антитеррористической операции специальное подразделение для оформления грузов, идущих по территории проведения АТО. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы ГФС Владимир Хоменко.

«Вчера в Краматорске провели расширенное заседание при участии представителей Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Вместе с вице-губернатором Донецкой области Михаилом Нечепоруком обсудили меры по активизации взаимодействия силовых ведомств в части упорядочения перевозок грузов, в том числе угля, из зоны так называемой ДНР на подконтрольные украинской власти территории, - сообщил Хоменко. – По итогам встречи решили создать при штабе АТО подразделение ГФС. Его представители будут оперативно выезжать на проверки грузов и, при необходимости, адекватно реагировать».

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Кроме того, как сообщил Хоменко, сотрудники ГФС будут нести службу на некоторых блок-постах, через которые проходят основные магистрали, используемые для грузоперевозок.