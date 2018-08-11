Лайма Вайкуле высказала свою четкую позицию по поводу аннексированного Крыма

Актриса категорически отказалась ехать в аннексированный Крым.

Известная певица из Латвии Лайма Вайкуле накануне своего концерта в Одессе сделала неожиданное заявление о Крыме.

Об этом пишет Думская.

Артистка утверждает, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила Вайкуле. В СМИ ее часто называют «российской певицей», хотя у Вайкуле латвийское гражданство. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – ответила звезда на вопрос корреспондента, поедет ли она выступать в Крым.

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Так же актриса однозначно заявила, что у нее нет и не может быть ностальгии по СССР.

"Нет и нет! У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине. В 90-х я увидела человека, у которого вместо обуви были зимой газеты. Переход был очень тяжелым. Я в политике ничего не понимаю, но если вы вступите в Евросоюз… Я знаю, что любой переход очень сложный. Мы прошли это. В Латвии десять лет была нищета. Но сегодня мы счастливы", - заявила Вайкуле.

Отметим, в Летнем театре одесского Морвокзала, прошел концерт легендарной Лаймы Вайкуле.