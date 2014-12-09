Россия отправит в Украину очередной "гуманитарный конвой" 12 декабря

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис. По его словам, МИД получил очередную ноту от внешнеполитического ведомства РФ, в которой говорится о том, что Россия намерена 12 декабря осуществить доставку очередного так называемого "гуманитарного конвоя" населению Донецкой и Луганской областей.

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"Мы приняли во внимание эту информацию и соответствующим образом, как всегда, информируем российскую сторону о том, при каких условиях и каким образом такая гуманитарная помощь может быть поставлена. Собственно, российская сторона об этом прекрасно знает, поскольку мы такую информацию ей предоставляем постоянно", - сказал Евгений Перебыйнис.

Он выразил надежду, что российская сторона будет неуклонно соблюдать законодательство Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации МЧС РФ, Россия отправляет на Донбасс девятый "гуманитарный конвой", который формируется из 120 грузовиков.