Вашингтон вновь призвал Москву освободить более 60 украинских политзаключенных

В США призывают РФ освободить Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Костенко, Сущенко, Коломийца, Зейтуллаева, Балуха и других украинцев.

В Соединенных Штатах Америки вновь призывают Российскую Федерацию освободить более 60 украинских политических заключенных, которые незаконно задержаны и содержатся в заключении.

Об этом представитель Государственного департамента США Хезер Науерт сообщила в микроблоге Twitter.

"Россия должна освободить более 60 заключенных украинцев и позволить им вернуться домой", - заявила Науерт.

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При этом она заявила, что РФ должна освободить украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, активиста Александра Костенко, журналиста Романа Сущенко, активиста Евромайдана Андрея Коломийца и фигуранта «дела Хизб-ут Тахрир» Руслана Зейтуллаева.

Ранее она заявляла, что в США обеспокоены состоянием здоровья Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку протеста.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что рассмотрят вопрос о помиловании Сенцова только по его личной просьбе.