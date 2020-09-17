Украину накроет резкое похолодание: где ударят заморозки

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

В Украину придут заморозки / фото ua.depositphotos.com

В течение 18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украину ожидается резкое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Так, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°.

18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине, днем до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

"Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. По Киеву 17 сентября днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)",- говорится в сообщении.

Прогнозируется, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября ожидается постепенное повышение температуры.

Похолодание в Украине

Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.

На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.