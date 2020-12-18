В Украину возвращаются дожди и снег: прогноз погоды на выходные (карта)

В субботу будет пасмурный день, а в воскресение практически во всех регионах покажется солнце.

В некоторых областях ожидается снежная погода / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -1°...+5°. В субботу дождь зальет восточные области, на Сумщине и Харьковщине ожидается снежная погода. В воскресение осадки продолжатся, но практически во всех областях выглянет солнце.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье в столице так же пасмурно, температура: -1°...+3°.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +3°, погода останется та же.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, переменная облачность. В воскресенье ночью -2°, днем +4°, солнце станет немного больше - ожидается малооблачная погода.

В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха 0°...+2°. В воскресенье - выглянет солнце, температура ночью опустится до -3°, днем +2°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье днем немного похолодает - до +4°, погода почти не изменится.

В Харькове в субботу - снег, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, -5°...0°, снег.

В Днепре в субботу ожидается мокрый снег, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье - немного потеплеет, днем температура поднимется до +1°, снегопад продолжится.

В Симферополе будет переменная облачность, +1°...+2°. В воскресенье -2°...+2°, небо затянет тучами.

Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -5°, днем +1°, ясно.

В Краматорске в субботу - пасмурно и небольшой снег, температура ночью -2°, днем -1°. В воскресенье ночью -5°, днем +1°, сплошная облачность.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье -6°...0°, облачно с прояснениями.

Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +1°. В воскресенье - ясно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье - так же облачно, ночью -2°, днем до +2°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +6°. В воскресенье температура днем понизится до +4°, а ночью - до -2°, ясно и безоблачно.

В Сваляве завтра пасмурно, 0°, в воскресенье - облачно, температура воздуха -1°...+2°.

В Затоке в субботу будет облачно, ночью +2°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно днем с температурой до +4°, ночью до +1°.

В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +1°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -3°, а днем +1°.

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