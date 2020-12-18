В Украину возвращаются дожди и снег: прогноз погоды на выходные (карта)
В субботу будет пасмурный день, а в воскресение практически во всех регионах покажется солнце.
В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, дневная температура воздуха в Украине составит -1°...+5°. В субботу дождь зальет восточные области, на Сумщине и Харьковщине ожидается снежная погода. В воскресение осадки продолжатся, но практически во всех областях выглянет солнце.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье в столице так же пасмурно, температура: -1°...+3°.
Во Львове в субботу ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +3°, погода останется та же.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, переменная облачность. В воскресенье ночью -2°, днем +4°, солнце станет немного больше - ожидается малооблачная погода.
В Виннице в субботу будет облачно, температура воздуха 0°...+2°. В воскресенье - выглянет солнце, температура ночью опустится до -3°, днем +2°.
В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье днем немного похолодает - до +4°, погода почти не изменится.
В Харькове в субботу - снег, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье переменная облачность, -5°...0°, снег.
В Днепре в субботу ожидается мокрый снег, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье - немного потеплеет, днем температура поднимется до +1°, снегопад продолжится.
В Симферополе будет переменная облачность, +1°...+2°. В воскресенье -2°...+2°, небо затянет тучами.
Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -5°, днем +1°, ясно.
В Краматорске в субботу - пасмурно и небольшой снег, температура ночью -2°, днем -1°. В воскресенье ночью -5°, днем +1°, сплошная облачность.
В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье -6°...0°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +1°. В воскресенье - ясно, температура ночью -5°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°. В воскресенье - так же облачно, ночью -2°, днем до +2°.
В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +6°. В воскресенье температура днем понизится до +4°, а ночью - до -2°, ясно и безоблачно.
В Сваляве завтра пасмурно, 0°, в воскресенье - облачно, температура воздуха -1°...+2°.
В Затоке в субботу будет облачно, ночью +2°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно днем с температурой до +4°, ночью до +1°.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +1°, в воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -3°, а днем +1°.
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- Винница+1°... 0°
- Днепр0°... -1°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +2°
- Киев+2°... 0°
- Кропивницкий0°... -1°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+2°... +1°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+3°... +1°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+3°... +1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+5°... +2°