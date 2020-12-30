В преддверии Нового года Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)
Завтра ожидается весенняя погода.
В четверг, 31 декабря, запад и север Украины зальет дождями. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3°...+15°. Ожидается пасмурная погода. Солнце порадует только жителей южных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик рассказала украинцам о погоде в новогоднюю ночь и назвала области, которые накроет снег
- В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +10°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +9°.
- Во Львове в четверг - ливень, ночью +2°, днем +5°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +2°, днем +5°.
- В Ривне в четверг облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +1°, днем +5°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью +2°, днем +6°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +2°, днем +7°.
- В Виннице завтра облачно, +4°...+8°.
- В Житомире в четверг будет облачно, температура ночью +5°, днем +7°.
- В Черкассах ночью +4°, днем +8°, облачно.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
- В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.
В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
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- Винница+7°... +5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+7°... +6°
- Кропивницкий+9°... +5°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+7°... +2°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... +2°
- Симферополь+15°... +5°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+5°... +4°
- Черновцы+7°... 0°