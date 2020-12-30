В преддверии Нового года Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 30 декабря 2020
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Завтра ожидается весенняя погода.

Завтра Украину зальет дождями / Фото ua.depositphotos.com
Завтра Украину зальет дождями / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 31 декабря, запад и север Украины зальет дождями. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3°...+15°. Ожидается пасмурная погода. Солнце порадует только жителей южных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик рассказала украинцам о погоде в новогоднюю ночь и назвала области, которые накроет снег

  • В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +10°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +9°.
  • Во Львове в четверг - ливень, ночью +2°, днем +5°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +2°, днем +5°.
  • В Ривне в четверг облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +1°, днем +5°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +5°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +5°, дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью +2°, днем +6°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +2°, днем +7°.
  • В Виннице завтра облачно, +4°...+8°.
  • В Житомире в четверг будет облачно, температура ночью +5°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью +4°, днем +8°, облачно.
  • В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
  • В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
  • В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото УНИАН

В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

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Автор: Елена Пилипчак

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