В преддверии Нового года Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)

Завтра ожидается весенняя погода.

Завтра Украину зальет дождями / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 31 декабря, запад и север Украины зальет дождями. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3°...+15°. Ожидается пасмурная погода. Солнце порадует только жителей южных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Синоптик рассказала украинцам о погоде в новогоднюю ночь и назвала области, которые накроет снег

В Киеве завтра дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +10°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +9°.

Во Львове в четверг - ливень, ночью +2°, днем +5°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +2°, днем +5°.

В Ривне в четверг облачно с прояснениями, возможен ливень, ночью +1°, днем +5°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью +2°, днем +6°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +2°, днем +7°.

В Виннице завтра облачно, +4°...+8°.

В Житомире в четверг будет облачно, температура ночью +5°, днем +7°.

В Черкассах ночью +4°, днем +8°, облачно.

В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 31 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +6°...+15°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря / фото УНИАН

В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: