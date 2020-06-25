Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге и востоке температура поднимется до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.
Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +27°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +29°.
Согласно народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.
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- Винница+26°... +14°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+28°... +14°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+24°... +13°