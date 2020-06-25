Завтра в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 25 июня 2020
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На юге и востоке температура поднимется до +30°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Украине будет без осадков, температура до +30°.

Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых - будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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