Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца лета

С 8 августа в Украине потеплеет.

С 8 августа в Украине потеплеет / УНИАН

В конце текущей недели в Украину вернется жаркая погода.

Об это "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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"Столбики термометров местами достигнут отметки +30 градусов. Такая температура продержится до конца недели, а 9 августа снова придут обильные осадки, грозы и шквалы. Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели", - сообщила она.

8 августа возможен небольшой дождь на западе и местами на севере страны. Днем температура воздуха на западе и севере поднимется до отметки +28, а в южных областях до 30 градусов жары.

А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 8 августа в Украину придет потепление.

По его словам, 8 августа на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха повысится до 27-28 градусов тепла, а в некоторые дни достигнет отметки +31 градус. С 17 по 24 августа возможно еще одно понижение температуры на юге, в этот период столбики термометров опустятся до отметки 25-27 градусов тепла. В конце месяца снова ожидается потепление до 28-29 выше нуля. А в последние дни августа температура понизится до 23-24 градусов тепла.

По прогнозу Горбаня, на севере Украины с 8 по 17 августа также будет наблюдаться повышение температуры - до 26-28 градусов. А потом снова понижение до 21-23 выше нуля. Возврата к высоким температурам ожидать не стоит.

"Осадки до конца месяца не будут обильными. Дожди стоит ожидать 16 и 18 августа, а потом в конце месяца - 26 и 28 августа. Вот такой нас ждет август. Изнуряющей жары и возврата лета не будет, оно уже прошло. Такое в этом году лето", - добавил синоптик.

Напомним, в среду, 7 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.