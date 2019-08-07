Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца лета
С 8 августа в Украине потеплеет.
В конце текущей недели в Украину вернется жаркая погода.
Об это "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
В Украине сегодня потеплеет, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
"Столбики термометров местами достигнут отметки +30 градусов. Такая температура продержится до конца недели, а 9 августа снова придут обильные осадки, грозы и шквалы. Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели", - сообщила она.
8 августа возможен небольшой дождь на западе и местами на севере страны. Днем температура воздуха на западе и севере поднимется до отметки +28, а в южных областях до 30 градусов жары.
А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 8 августа в Украину придет потепление.
По его словам, 8 августа на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях, температура воздуха повысится до 27-28 градусов тепла, а в некоторые дни достигнет отметки +31 градус. С 17 по 24 августа возможно еще одно понижение температуры на юге, в этот период столбики термометров опустятся до отметки 25-27 градусов тепла. В конце месяца снова ожидается потепление до 28-29 выше нуля. А в последние дни августа температура понизится до 23-24 градусов тепла.
По прогнозу Горбаня, на севере Украины с 8 по 17 августа также будет наблюдаться повышение температуры - до 26-28 градусов. А потом снова понижение до 21-23 выше нуля. Возврата к высоким температурам ожидать не стоит.
"Осадки до конца месяца не будут обильными. Дожди стоит ожидать 16 и 18 августа, а потом в конце месяца - 26 и 28 августа. Вот такой нас ждет август. Изнуряющей жары и возврата лета не будет, оно уже прошло. Такое в этом году лето", - добавил синоптик.
Напомним, в среду, 7 августа, в западных областях Украины ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +12°
- Житомир+29°... +18°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+28°... +17°
- Луганск+25°... +12°
- Луцк+29°... +19°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+29°... +18°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+29°... +18°
- Харьков+26°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+28°... +18°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+29°... +19°