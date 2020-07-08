Бельгийские разработчики показали самый большой в мире двухэтажный дом, напечатанный на 3D-принтере

Жилье, которое можно построить быстро, дешево и без единого кирпича. В Бельгии похвастались крупнейшим в мире двухэтажным домом, напечатанном на 3D-принтере, говорится в сюжете ТСН.

Его площадь - 90 квадратных метров. Все стены бетонные. Возводились они слой за слоем автоматически, исключительно с помощью техники. Весь процесс строительства длился 15 дней, ежедневно по восемь часов. И если такой традиционный дом стоил бы владельцам 100 тысяч евро, то этот 3D – обошелся вдвое дешевле.

Разработчики говорят: программировать принтер легко, это может делать даже ребенок. Вот только такой автомат стоит недешево - 300 тысяч евро, почти как шесть домов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нидерландах начали строить жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере.