Оливейра предстала в ярком летнем наряде.

Известная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в стильном образе.

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Девушка надела комбинезон длины мини в бело-розовую клетку, лавандовые босоножки-гладиаторы на каблуке и дополнила образ стильной маленькой сумочкой. Образ получился очень летним и ярким.

Стоит отметить, что в таком наряде можно ходить как на прогулку, так и на романтические свидания. И так, и так оно будет смотреться выигрышно.

Кто такая Жизель Оливейра:

Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия

Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino

Ее активно продвигает журнал MAXIM

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Автор: Диана Могилевич