Откажитесь от устаревших фасонов, чтобы выглядеть стильно!

Мода на брюки меняется так же быстро, как и на другие элементы гардероба. Что вчера считалось актуальным, сегодня может попасть в список антитрендов. Чтобы ваш образ оставался современным и стильным, важно знать, какие модели брючных изделий лучше оставить в прошлом.

Брюки с низкой посадкой

Низкая посадка, которая когда-то царила в нулевых, снова ненадолго вернулась, но так же быстро вышла из моды. Эти брюки часто выглядят неудачно на большинстве фигур и не обеспечивают комфорта. Современные тенденции склоняются к высокой посадке, подчеркивающей талию и создающей элегантный силуэт.

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Брюки с избыточным декором

Пайетки, стразы, блестки и чрезмерное количество молний или карманов — все это остается в прошлом. Такие модели выглядят перегруженными и неактуальными в условиях современной минималистичной моды. Сегодня предпочтение отдается чистым линиям, качественным тканям и лаконичности.

Леггинсы как замена полноценным брюкам

Когда-то леггинсы считались универсальной заменой брюк, но сегодня они ушли в категорию спортивной одежды или домашнего гардероба. Надевать их как элемент городского стиля уже не актуально. Если вы ищете что-то комфортное, обратите внимание на брюки палаццо или прямые модели из мягких тканей.

Брюки с яркими кислотными цветами

Кислотные оттенки, которые были популярны несколько сезонов назад, сегодня воспринимаются как устаревший тренд. Они слишком привлекают внимание и часто выглядят нелепо. Более актуальны приглушенные тона: песочный, хаки, шоколадный или графитовый.

Джоггеры с манжетами на резинке

Джоггеры с манжетами, которые стали символом удобства во время пандемии, постепенно теряют свою актуальность. Они все еще могут быть уместны для спортзала, но не для повседневных или деловых образов. Альтернативой станут прямые брюки из трикотажа или ткани с легкой струящейся текстурой.

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