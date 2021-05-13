Настя Каменских, Катя Осадчая, Lida Lee пришли на церемонию вручения премии в роскошных образах.

12 мая состоялась церемония вручения премии YUNA-2021, которую несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

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Украинские селебрити блистали на красной дорожке в сногсшибательных образах, которые запомнятся надолго.

Настя Каменских

Певица надела черное мини-платье со стильными рукавами-фонариками, украшенное позолочёнными деталями в виде цепей, браслетов и колье. Также она подобрала серьги в тон. Кроме того, Настя нанесла макияж в стиле "смоки-айс", который сделал ее глаза еще более выразительными.

Джамала

Джамала порадовала глаз новым образом. Она пришла в ярко-желтом платье в пол с глубоким декольте и вырезом на животике. В целом "лук" получился потрясающим.

Катя Осадчая

Телеведущая прошлась по красной дорожке тоже в черном мини-платье, но более свободного кроя. Вероятно, Катя решила прикрыть беременный животик. А дополнила она образ черными лодочками на высоком каблуке и кожаной шляпкой.

Юлия Санина

Звезда решила не надевать платье, а произвести впечатление в комбинезоне кислотно-зеленого цвета, наверх которого накинула желтый кроп-топ в сетку.

Lida Lee

Певица, которая выиграла в номинации "Открытие года" Лида произвела фурор на красной дорожке. Она пришла на церемонию в алом платье в пол. При этом оно сделано с высоким вырезом на бедре и с цепью на одном плече.

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Автор: Диана Могилевич