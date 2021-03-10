Согласитесь, что утром предпочтительнее поспать еще 10 минут, чем делать прическу.

Еще совсем недавно в тренде был пучок. Да и сейчас он не уступает в своей актуальности. Но к нему на помощь пришла и другая укладка, которую сделать не менее легко.

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О том, что волосы должны быть чистые, говорить, пожалуй, не стоит. Это и так всем понятно. Но лучше это делать с вечера, чтобы утром не тратить время и силы на мытье волос.

Возьмите средство для укладки, которое подходит именно вам. Слегка намочите волосы с помощью пульверизатора, нанесите средство и начинайте сушить волосы, приподнимая их у корней. Так вы сделаете их более объемными.

Затем воспользуйтесь плойкой или утюжком. Слегка закрутите волосы от лица. Взъерошьте их немного, закрепите лаком для волос и готово.

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Автор: Диана Могилевич